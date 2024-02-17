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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الخارجية الكويتي في ميونخ

2/17/2024 2:29:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ميونخ (ألمانيا) - 17 - 2 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم السبت على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16الى 18 الجاري.
وقالت (الخارجية) في بيان لها إنه جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات بما يخدم الاستقرار في اليمن.
وتم ايضا مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة التطورات الحاصلة في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




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