رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الخارجية الكويتي في ميونخ

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- Kuwait News Agency (KUNA)) ميونخ (ألمانيا) - 17 - 2 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم السبت على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16الى 18 الجاري.
وقالت (الخارجية) في بيان لها إنه جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات بما يخدم الاستقرار في اليمن.
وتم ايضا مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة التطورات الحاصلة في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
MENAFN17022024000071011013ID1107864520
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