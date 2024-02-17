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وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيره المالديفي

2/17/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ميونخ (ألمانيا) - 17 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية المالديف موسى زامير اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المالديف.
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة التطورات الحاصلة في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




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