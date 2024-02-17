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وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيرته البلجيكية

2/17/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ميونخ (ألمانيا) - 17 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير الجاري.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية البلجيكية بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في كافة المجالات.
كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها اضافة لاستعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




MENAFN17022024000071011013ID1107864518

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