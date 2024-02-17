وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيرته البلجيكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) ميونخ (ألمانيا) - 17 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب اليوم السبت على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 فبراير الجاري.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية البلجيكية بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في كافة المجالات.
كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها اضافة لاستعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
MENAFN17022024000071011013ID1107864518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.