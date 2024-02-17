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وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيره السعودي

2/17/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ميونخ (ألمانيا) - 17 - 2 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




MENAFN17022024000071011013ID1107864517

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