(ذا ستاديوم) الدولية للفروسية لقفز الحواجز تختتم منافساتها بتتويج عبدالله الروضان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 2 (كونا) -- عبر الفارس الكويتي عبدالله الروضان عن سعادته بتحقيق بطولة KIB (ذا ستاديوم) الدولية للفروسية لقفز الحواجز والتي أسدل الستار عنها اليوم السبت على شاطىء المارينا.
وأهدى الروضان في تصريح صحفي هذا الإنجاز إلى كل الداعمين لفروسية قفز الحواجز مشيرا إلى أن الكويت نجحت بإمتياز في تنظيم ثلاث بطولات على أعلى مستوى وبشهادة الجميع.
وتمكن الروضان من التأهل إلى جولة التمايز بشوط الجائزة الكبرى إلى ارتفاع 145 سم بدون نقاط جزاء رفقة الفرسان غازي الجريوي وعبدالله العوضي وبجولة التمايز خطف الروضان الصدارة بـ11ر40 ثانية مع 4 نقاط جزاء.
من ناحيته قال ممثل الاتحاد الدولي للفروسية كريم بدارو في تصريح مماثل إن البطولة كانت فريدة من نوعها ونجح القائمون على إدارتها بالخروج بها بالصورة المطلوبة مؤكدا أن الكويت قادرة على مواصلة المشوار في هذه الرياضة الجميلة.
وأضاف بدارو أن الكويت نجحت بتنظيم بطولة دولية وسط إشادة الجميع بهذا التنظيم منوها بالنتائج الطيبة لفرسان الكويت حيث أن الفرسان الخمسة الاوائل في شوط الجائزة الكبرى كانوا من الكويت.
يذكر أن الموسم الحالي شهد تنظيم بطولتين دوليتين منها بطولة مؤهلة إلى كأس العالم وبطولة وطنية.(النهاية)
ح م ش / ط أ ب
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