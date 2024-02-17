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(ذا ستاديوم) الدولية للفروسية لقفز الحواجز تختتم منافساتها بتتويج عبدالله الروضان

2/17/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 2 (كونا) -- عبر الفارس الكويتي عبدالله الروضان عن سعادته بتحقيق بطولة KIB (ذا ستاديوم) الدولية للفروسية لقفز الحواجز والتي أسدل الستار عنها اليوم السبت على شاطىء المارينا.
وأهدى الروضان في تصريح صحفي هذا الإنجاز إلى كل الداعمين لفروسية قفز الحواجز مشيرا إلى أن الكويت نجحت بإمتياز في تنظيم ثلاث بطولات على أعلى مستوى وبشهادة الجميع.
وتمكن الروضان من التأهل إلى جولة التمايز بشوط الجائزة الكبرى إلى ارتفاع 145 سم بدون نقاط جزاء رفقة الفرسان غازي الجريوي وعبدالله العوضي وبجولة التمايز خطف الروضان الصدارة بـ11ر40 ثانية مع 4 نقاط جزاء.
من ناحيته قال ممثل الاتحاد الدولي للفروسية كريم بدارو في تصريح مماثل إن البطولة كانت فريدة من نوعها ونجح القائمون على إدارتها بالخروج بها بالصورة المطلوبة مؤكدا أن الكويت قادرة على مواصلة المشوار في هذه الرياضة الجميلة.
وأضاف بدارو أن الكويت نجحت بتنظيم بطولة دولية وسط إشادة الجميع بهذا التنظيم منوها بالنتائج الطيبة لفرسان الكويت حيث أن الفرسان الخمسة الاوائل في شوط الجائزة الكبرى كانوا من الكويت.
يذكر أن الموسم الحالي شهد تنظيم بطولتين دوليتين منها بطولة مؤهلة إلى كأس العالم وبطولة وطنية.(النهاية)

ح م ش / ط أ ب




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