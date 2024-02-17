Sunday, 18 February 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى معالجة المخاوف الانتخابية عبر القنوات القانونية

2/17/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 17 - 2 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر اليوم السبت الأحزاب والأفراد الذين لديهم مخاوف بشأن حدوث مخالفات في الانتخابات العامة الأخيرة إلى اللجوء إلى الوسائل القانونية عبر القنوات المتاحة.
جاءت دعوة رئيس الوزراء الباكستاني بعد أن قالت أحزاب سياسية إن هناك تزويرا وقع خلال الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير الجاري.
وقال كاكر في بيان أصدره مجلس الوزراء الباكستاني إن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في باكستان تتمتع بالمرونة ومستعدة لتحقيق عدالة محايدة للجميع.
وقال كذلك إن الانتخابات العامة التي أجريت مؤخرا في البلاد كانت خطوة نحو تعزيز الديمقراطية لافتا إلى "المشاركة الكبيرة في الانتخابات من جميع شرائح المجتمع".
وتقول بعض الأحزاب السياسية منها حركة الإنصاف الباكستانية بوقوع تزوير عملية الفرز ونظمت اليوم مسيرات في مدن باكستانية احتجاجا على ذلك فيما تتشاور أحزاب سياسية لتشكيل حكومات في المركز والمقاطعات وأعرب نواب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني عن استعدادهم لتشكيل حكومة في إقليمي الوسط والبنجاب معا. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



MENAFN17022024000071011013ID1107864515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث