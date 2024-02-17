رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى معالجة المخاوف الانتخابية عبر القنوات القانونية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 17 - 2 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر اليوم السبت الأحزاب والأفراد الذين لديهم مخاوف بشأن حدوث مخالفات في الانتخابات العامة الأخيرة إلى اللجوء إلى الوسائل القانونية عبر القنوات المتاحة.
جاءت دعوة رئيس الوزراء الباكستاني بعد أن قالت أحزاب سياسية إن هناك تزويرا وقع خلال الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير الجاري.
وقال كاكر في بيان أصدره مجلس الوزراء الباكستاني إن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في باكستان تتمتع بالمرونة ومستعدة لتحقيق عدالة محايدة للجميع.
وقال كذلك إن الانتخابات العامة التي أجريت مؤخرا في البلاد كانت خطوة نحو تعزيز الديمقراطية لافتا إلى "المشاركة الكبيرة في الانتخابات من جميع شرائح المجتمع".
وتقول بعض الأحزاب السياسية منها حركة الإنصاف الباكستانية بوقوع تزوير عملية الفرز ونظمت اليوم مسيرات في مدن باكستانية احتجاجا على ذلك فيما تتشاور أحزاب سياسية لتشكيل حكومات في المركز والمقاطعات وأعرب نواب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني عن استعدادهم لتشكيل حكومة في إقليمي الوسط والبنجاب معا. (النهاية)
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