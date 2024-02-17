غزة: 44 شهيدا بمجزرة جديدة للاحتلال وسط القطاع

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 17 - 2 (كونا) -- ارتكب جيش الكيان الإسرائيلي المحتل اليوم السبت مجزرة جديدة وسط قطاع غزة بسلسة غارات على منازل سكنية أدت الي استشهاد 44 شخصا وسقوط عشرات المصابين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في محافظة وسط القطاع استهدف خلالها 9 منازل واسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيا واصابة 80 آخرين.
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن جيش الاحتلال استهدف المنازل بعد تنفيذه غارات متواصلة بمخيمي النصيرات و دير البلح وسط القطاع أدت الي تمدير واسع في منازل ومربعات سكنية واثارت حالة من الخوف والرعب بين الفلسطينيين.
وكانت السطات الصحية في غزة قد أعلنت عن ارتكاب الاحتلال 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيد و 125 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. (النهاية)
وا ب / ه س ص
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