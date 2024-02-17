الهند تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا للأرصاد الجوية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 17 - 2 (كونا) -- أطلقت الهند اليوم السبت القمر الاصطناعي (انسات 3 دي ايس) للأرصاد الجوية بنجاح من مركز ساتيش داوان الفضائي في (سريهاريكوتا) بولاية أندرا براديش جنوب البلاد.
وذكرت وزارة علوم الأرض الهندية في بيان لها أنه جرى اطلاق القمر الاصطناعي (انسات 3 دي ايس) بنجاح من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا في الساعة الخامسة والنصف مساء.
ووضعت مركبة إطلاق الأقمار الاصطناعية المتزامنة مع الأرض (جي ايس ايل في ايف 14) التي يبلغ ارتفاعها 7ر51 مترا وعرضها 4 أمتار القمر الاصطناعي في مدار نقل متزامن مع الأرض ثم إلى مدار ثابت متزامن مع الأرض في الفضاء.
واضاف البيان ان القمر الاصطناعي سيعزز خدمات الأرصاد الجوية في مجالات الطقس والمناخ والمحيطات بالتعاون مع الأقمار الاصطناعية العاملة حاليا والموجودة في المدار (انسات 3 دي) و(انسات 3 دي ار). ويهدف القمر الاصطناعي الذي تم إطلاقه اليوم إلى تعزيز مراقبة سطح الأرض والغلاف الجوي والمحيطات والبيئة ورفع القدرات في جمع البيانات ونشرها وخدمات البحث والإنقاذ بمساعدة الأقمار الاصطناعية.
وستعمل المبادرة على تعزيز عمليات الرصد والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والمحيطات في الهند وتوسيع المعرفة وتحسين التخفيف من آثار الكوارث والتأهب لها في المستقبل.
ومن المتوقع ان تستخدم مختلف الوكالات الهندية خدمات القمر الاصطناعي لتعزيز أبحاث والأرصاد الجوية وتعزيز التنبؤات بالطقس والمناخ وتقديم انذارات مبكرة وإنذارات في الوقت المناسب والإرشادات للعامة والصيادين والمزارعين. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
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