Sunday, 18 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا للأرصاد الجوية

2/17/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 17 - 2 (كونا) -- أطلقت الهند اليوم السبت القمر الاصطناعي (انسات 3 دي ايس) للأرصاد الجوية بنجاح من مركز ساتيش داوان الفضائي في (سريهاريكوتا) بولاية أندرا براديش جنوب البلاد.
وذكرت وزارة علوم الأرض الهندية في بيان لها أنه جرى اطلاق القمر الاصطناعي (انسات 3 دي ايس) بنجاح من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا في الساعة الخامسة والنصف مساء.
ووضعت مركبة إطلاق الأقمار الاصطناعية المتزامنة مع الأرض (جي ايس ايل في ايف 14) التي يبلغ ارتفاعها 7ر51 مترا وعرضها 4 أمتار القمر الاصطناعي في مدار نقل متزامن مع الأرض ثم إلى مدار ثابت متزامن مع الأرض في الفضاء.
واضاف البيان ان القمر الاصطناعي سيعزز خدمات الأرصاد الجوية في مجالات الطقس والمناخ والمحيطات بالتعاون مع الأقمار الاصطناعية العاملة حاليا والموجودة في المدار (انسات 3 دي) و(انسات 3 دي ار). ويهدف القمر الاصطناعي الذي تم إطلاقه اليوم إلى تعزيز مراقبة سطح الأرض والغلاف الجوي والمحيطات والبيئة ورفع القدرات في جمع البيانات ونشرها وخدمات البحث والإنقاذ بمساعدة الأقمار الاصطناعية.
وستعمل المبادرة على تعزيز عمليات الرصد والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والمحيطات في الهند وتوسيع المعرفة وتحسين التخفيف من آثار الكوارث والتأهب لها في المستقبل.
ومن المتوقع ان تستخدم مختلف الوكالات الهندية خدمات القمر الاصطناعي لتعزيز أبحاث والأرصاد الجوية وتعزيز التنبؤات بالطقس والمناخ وتقديم انذارات مبكرة وإنذارات في الوقت المناسب والإرشادات للعامة والصيادين والمزارعين. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



MENAFN17022024000071011013ID1107864512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث