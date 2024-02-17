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حوارية بالأغوار الشمالية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات

2/17/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الاغوار الشمالية 17 شباط (بترا)- نظم مركز شباب المنشية بلواء الاغوار الشمالية اليوم السبت، جلسة حوارية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات على الشباب، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.
وتحدث المدرب محمد عواد، عن مفهوم تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وخصائصها وآثارها على المجتمع، ووسائل التعامل الآمن معها، مشيرا إلى أهمية التوعية المجتمعية والأسرية بسبل الاستفادة الإيجابية من هذه الوسائل والتفريق بينها وبين المصادر الإخبارية الموثوقة للمعلومات.
وأشار الى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في البرامج التعليمية لما تتيحه من ميزة تفاعلية، الى جانب أهميتها كمهارات ضرورية في سوق العمل الحديث.
وتخلل الجلسة حوار مع المشاركين حول ايجابيات وسلبيات استخدام التكنولوجيا المعلوماتية والسبل الصحيحة لاستغلالها في بناء قدرات الشباب.
--(بترا)
أ غ / ب ع/ ع ط
17/02/2024 21:37:48

MENAFN17022024000117011021ID1107864510

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