حوارية بالأغوار الشمالية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الاغوار الشمالية 17 شباط (بترا)- نظم مركز شباب المنشية بلواء الاغوار الشمالية اليوم السبت، جلسة حوارية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات على الشباب، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.
وتحدث المدرب محمد عواد، عن مفهوم تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وخصائصها وآثارها على المجتمع، ووسائل التعامل الآمن معها، مشيرا إلى أهمية التوعية المجتمعية والأسرية بسبل الاستفادة الإيجابية من هذه الوسائل والتفريق بينها وبين المصادر الإخبارية الموثوقة للمعلومات.
وأشار الى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في البرامج التعليمية لما تتيحه من ميزة تفاعلية، الى جانب أهميتها كمهارات ضرورية في سوق العمل الحديث.
وتخلل الجلسة حوار مع المشاركين حول ايجابيات وسلبيات استخدام التكنولوجيا المعلوماتية والسبل الصحيحة لاستغلالها في بناء قدرات الشباب.
--(بترا)
أ غ / ب ع/ ع ط
17/02/2024 21:37:48
MENAFN17022024000117011021ID1107864510
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