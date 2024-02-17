ارتفاع قتلى الاحتلال إلى 573 منذ بدء العدوان على غزة

ارتفاع قتلى الاحتلال إلى 573 منذ بدء العدوان على غزة
التاريخ
2/17/2024 2:28:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع قتلاه منذ بداية العدوان على غزة، إلى 573 جنديا وضابطا.
وقال الجيش وبحسب القناة 12 الإسرائيلة، إن عدد الإصابات في صفوف جنوده وضباطه منذ بدء الحرب، بلغ 2918.
--(بترا)
رصد/ف ق/ب ع/ ع ط
17/02/2024 21:37:03
MENAFN17022024000117011021ID1107864509
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