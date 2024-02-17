ارتفاع قتلى الاحتلال إلى 573 منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع قتلاه منذ بداية العدوان على غزة، إلى 573 جنديا وضابطا.

وقال الجيش وبحسب القناة 12 الإسرائيلة، إن عدد الإصابات في صفوف جنوده وضباطه منذ بدء الحرب، بلغ 2918.

--(بترا)

رصد/ف ق/ب ع/ ع ط

17/02/2024 21:37:03