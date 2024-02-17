الأميرة صالحة ترعى فعاليات اليوم التثقيفي الصحي بالسلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 17 شباط (بترا)- وجدي النعيمات- رعت سمو الأميرة صالحة بنت عاصم فعاليات اليوم التثقيفي التوعوي الصحي، ضمن أعمال المؤتمر الطبي الرابع المقام بمجمع النقابات المهنية بمدينة السلط.

واستهل رئيس المؤتمر استشاري أمراض القلب الدكتور رائد العوايشة كلمته بشرح محاور الفعالية وأهدافها، معربا عن شكره لسمو الأميرة صالحة، لرعايتها الكريمة، لفعاليات اليوم التثقيفي، الذي انبثق عن المؤتمر الطبي الرابع الذي من المؤمل أن يخرج بتوصيات تصب في خدمة القطاع الطبي والنهوض به.

كما ثمنت رئيسة رابطة الطبيبات العربيات الدكتورة ميسم عكروش، مواقف سمو الأميرة صالحة، ورعايتها لليوم التوعوي الصحي المجتمعي والذي أقيم بالتعاون ما بين نقابة الأطباء/ السلط، ورابطة الطبيبات التي تضم نخبة من الطبيبات اللواتي يصلن الليل بالنهار للتسلح بالعلم والمعرفة لخدمة المرضى والتركيز على التثقيف المجتمعي لتفادي الأمراض المختلفة.

وقدمت الدكتورة نسرين السلايطة محاضرة عن زراعة الأعضاء من حيث المفهوم والإجراءات المتبعة بعملية التبرع، إضافة الى المخاوف والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بالتبرع وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان والعناصر الأساسية لنجاح منظومة التبرع.

كما بينت الدكتورة منى العبادي خلال محاضرة عن أمراض اللثة الأسباب والأعراض وطرق الوقاية من التسوس، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت وجود علاقة بين مرض اللثة وأمراض السكري والقلب الناتجة عن البكتيريا حيث تفرز أنزيمات ممكن أن تؤثر على الخلايا العصبية وبالتالي تعرض المريض للزهايمر.

من جهتها بينت الدكتورة طروب خوري، في محاضرة حول أمراض السمنة أن هناك 4 ملايين وفاة نتيجة السمنة، ما يتطلب تكثيف الحملات التوعوية الصحية بعيداً عن النظر الى المصاب بالسمنة كوصمة عار على المريض، مشيرة الى أن خطوات العلاج تتطلب محورا نفسيا و دوائيا ومن ثم الحاجة لتدخل جراحي كبديل أخير.

وأشارت الدكتورة سيما كلالدة، إلى أن هناك 40 بالمئة من المصابين بالسمنة من الأطفال وفق آخر دراسة محلية، وأن هناك 650 مليون بالغ و39 مليون طفل مصاب بالسمنة، مستعرضة المتغيرات والجهاز الهرموني من سكري وسمنة وبلوغ مبكر وخصوبة وعقم وغدة درقية، إضافة الى التشوهات الجنسية بين الأطفال.

وعرضت الدكتورة حنان الريحاني، اختصاصية جراحة السمنة والأيض، الحالات التي يتم بموجبها التدخل الجراحي لعلاج السمنة، مشيرة الى أن الأطباء يعتبرونها الملاذ الأخير بعد فقد الأمل واستنفاذ كافة المحاولات الدوائية مع الأخذ بعين الاعتبار كتلة الجسم.

فيما شاركت الدكتورة سوزان معروف البخيت بمحاضرة توعوية حول واقع عمليات التجميل في الأردن.

وفي نهاية اليوم التوعوي التثقيفي قدم رئيس المؤتمر الدكتور رائد العوايشة درع المؤتمر لسمو الأميرة صالحة بنت عاصم.

--(بترا)

و ن/ب ع/ ع ط

17/02/2024 21:02:28