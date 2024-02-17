أبو شقرة ينافس على البرونزية للكراتيه في سلسلة الاتحاد الدولي

أبو شقرة ينافس على البرونزية للكراتيه في سلسلة الاتحاد الدولي
التاريخ
2/17/2024 2:28:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عمر شقرة للعب يوم غد على الميدالية البرونزية في بطولة سلسلة الاتحاد الدولي "كرايته1" المقامة في قبرص.
ويلتقي شقرة مع لاعب أوزباكستان يولوجيك علي بويف للفوز بالميدالية البرونزية.
وكان اللاعب شقره فاز في 4 مباريات اليوم، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي وبالتالي الانتقال للعب على الميدالية البرونزية غدا.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
17/02/2024 19:58:55
MENAFN17022024000117011021ID1107864507
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