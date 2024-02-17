أبو شقرة ينافس على البرونزية للكراتيه في سلسلة الاتحاد الدولي

عمان 17 شباط (بترا)- تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عمر شقرة للعب يوم غد على الميدالية ‏البرونزية في بطولة سلسلة الاتحاد الدولي "كرايته1" المقامة في قبرص. ويلتقي شقرة مع لاعب أوزباكستان يولوجيك علي بويف للفوز بالميدالية البرونزية.‏ وكان اللاعب شقره فاز في 4 مباريات اليوم، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي وبالتالي الانتقال للعب على الميدالية البرونزية غدا. --(بترا) خ خ/ب ع/ ع ط 17/02/2024 19:58:55

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.