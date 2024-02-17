293 مليون دينار الأرباح الصافية لشركة البوتاس العربية في 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط(بترا)- أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيقها لأداء مالي متميز في العام 2023، مسجلةً ثالث أعلى ربح تشغيلي سنوي في تاريخها بلغ 306 مليون دينار، فيما بلغت صافي الأرباح الموحدة للشركة بعد اقتطاع الضرائب ورسوم التعدين نحو 293 مليون دينار.
واستطاعت الشركة، رغم تراجع أسعار الأسمدة عالمياً، تحقيق إيرادات من المبيعات بلغت 793 مليون دينار في 2023، حيث أسهمت الزيادة الكبيرة في الكميات المباعة، إلى جانب ضبط النفقات وكلف الإنتاج، في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض أسعار الأسمدة العالمية.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج المالية المتميزة رغم التأثيرات السلبية لحالة عدم الاستقرار التي يعاني منها سوق الأسمدة العالمي، والتحديات التي واجهت الشحن البحري خلال الأشهر القليلة الماضية والتي أثرت على كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع ومنها شركة البوتاس العربية.
وقال: "نحن فخورون بالنتائج المالية المتميزة التي حققتها "البوتاس العربية" خلال 2023، والتي جاءت كثمرة للجهود المتواصلة والخطط الفعّالة التي اتبعتها الإدارة التنفيذية للشركة لمواجهة تقلبات السوق.
وأشار الى أنه و رغم الضغوطات السعرية السلبية في سوق الأسمدة العالمي والتحديات اللوجستية، تمكّنت الشركة من تحقيق أداء مالي متميز، مما يُظهر مرونة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على التكيف".
وأضاف "لقد أثرت التقلبات السلبية في سوق الأسمدة العالمي بشكل مباشر على العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك شركة البوتاس العربية، ولكن بفضل الخطط والإدارة المُحكمة والسياسات التسويقية التي تتميز بتنويع أسواق البيع، استطاعت الشركة تجاوز هذه التحديات بكفاءة واقتدار."
وأكد المهندس أبو هديب الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الشركة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن النتائج المالية الإيجابية تعكس قوة الشركة واستقرار سياساتها المالية والعملياتية، إضافة إلى دور الشركة في دعم الاقتصاد الكلي للبلاد، موضحاً أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة أسهمت بأكثر من 1.5 مليار دولار في احتياطي العملات الأجنبية للمملكة خلال العام الماضي.
وتطرق إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة البوتاس العربية على الصعيد المجتمعي، لافتاً إلى أن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة تدعم المشاريع والقطاعات ذات التأثير المستدام في المجتمع وهي؛ التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والمياه، والبيئة، والنشاطات الثقافية، وغيرها، مشدداً على التزام الشركة بمواصلة العمل على زيادة القيمة لجميع المساهمين والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها، والمحافظة على مكانتها الرائدة في صناعة البوتاس على المستويين الإقليمي والعالمي.
وثمن المهندس أبو هديب، الجهود التي تقوم بها الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة في سبيل دعم قطاع التعدين والأسمدة والنهوض به لمستويات عالمية جديدة تماسياً مع رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، إنّ شركة البوتاس العربية حققت في العام 2023 أرقاماً قياسية جديدة على صعيدي كميات المبيعات والإنتاج، حيث بلغت كميات إنتاج مادة البوتاس في العام الماضي قرابة 2.8 مليون طن مقارنة بـ 2.7 مليون طن تم إنتاجها في 2022، فيما بلغت كميات مبيعات مادة البوتاس في 2023 قرابة 2.9 مليون طن مقارنة بـ 2.6 مليون طن في 2022.
وأضاف، أن الشركة نجحت العام الماضي في تخفيض كلف الإنتاج وضبط النفقات بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالعام 2022.
وبين الدكتور النسور أن الخطط التسويقية للشركة وخطط تنويع المنتجات وأصناف البوتاس المنتجة مكنت الشركة من زيادة حصتها السوقية والتوسع في الأسواق ذات المردود العالي كأسواق أميركا الجنوبية وأوروبا وأستراليا، مع استمرار الشركة في المحافظة على الحصة السوقية في الأسواق الآسيوية والأفريقية، موضحا أهمية استراتيجية "البوتاس العربية" الجديدة للأعوام (2024-2028)، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الوزراء بداية هذا العام، وان الشركة ستعمل من خلال هذه الخطة على زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بأنواعها المختلفة وتنويع محفظة منتجات الشركة من خلال التوسع في إنتاج المواد الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت من خلال الشركات التابعة مثل شركة برومين الأردن، وإنتاج الصناعات المشتقة والتكاملية في صناعة الأسمدة والكيماويات من خلال الشراكات الاستراتيجية المحلية والعالمية، مما سيساهم في تعزيز تنافسية الشركة عالمياً وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استمرار إدارة الشركة في الاستثمار في البنية التحتية للشركة وتوسيع تطبيق خطط التحول الرقمي والأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة."
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
17/02/2024 19:57:24
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