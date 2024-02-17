293 مليون دينار الأرباح الصافية لشركة البوتاس العربية في 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط(بترا)- أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيقها لأداء مالي متميز في العام 2023، مسجلةً ثالث أعلى ربح تشغيلي سنوي في تاريخها بلغ 306 مليون دينار، فيما بلغت صافي الأرباح الموحدة للشركة بعد اقتطاع الضرائب ورسوم التعدين نحو 293 مليون دينار.

واستطاعت الشركة، رغم تراجع أسعار الأسمدة عالمياً، تحقيق إيرادات من المبيعات بلغت 793 مليون دينار في 2023، حيث أسهمت الزيادة الكبيرة في الكميات المباعة، إلى جانب ضبط النفقات وكلف الإنتاج، في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض أسعار الأسمدة العالمية.

وبين رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج المالية المتميزة رغم التأثيرات السلبية لحالة عدم الاستقرار التي يعاني منها سوق الأسمدة العالمي، والتحديات التي واجهت الشحن البحري خلال الأشهر القليلة الماضية والتي أثرت على كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع ومنها شركة البوتاس العربية.

وقال: "نحن فخورون بالنتائج المالية المتميزة التي حققتها "البوتاس العربية" خلال 2023، والتي جاءت كثمرة للجهود المتواصلة والخطط الفعّالة التي اتبعتها الإدارة التنفيذية للشركة لمواجهة تقلبات السوق.

وأشار الى أنه و رغم الضغوطات السعرية السلبية في سوق الأسمدة العالمي والتحديات اللوجستية، تمكّنت الشركة من تحقيق أداء مالي متميز، مما يُظهر مرونة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على التكيف".

وأضاف "لقد أثرت التقلبات السلبية في سوق الأسمدة العالمي بشكل مباشر على العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك شركة البوتاس العربية، ولكن بفضل الخطط والإدارة المُحكمة والسياسات التسويقية التي تتميز بتنويع أسواق البيع، استطاعت الشركة تجاوز هذه التحديات بكفاءة واقتدار."

وأكد المهندس أبو هديب الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الشركة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن النتائج المالية الإيجابية تعكس قوة الشركة واستقرار سياساتها المالية والعملياتية، إضافة إلى دور الشركة في دعم الاقتصاد الكلي للبلاد، موضحاً أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة أسهمت بأكثر من 1.5 مليار دولار في احتياطي العملات الأجنبية للمملكة خلال العام الماضي.

وتطرق إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة البوتاس العربية على الصعيد المجتمعي، لافتاً إلى أن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة تدعم المشاريع والقطاعات ذات التأثير المستدام في المجتمع وهي؛ التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والمياه، والبيئة، والنشاطات الثقافية، وغيرها، مشدداً على التزام الشركة بمواصلة العمل على زيادة القيمة لجميع المساهمين والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها، والمحافظة على مكانتها الرائدة في صناعة البوتاس على المستويين الإقليمي والعالمي.

وثمن المهندس أبو هديب، الجهود التي تقوم بها الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة في سبيل دعم قطاع التعدين والأسمدة والنهوض به لمستويات عالمية جديدة تماسياً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، إنّ شركة البوتاس العربية حققت في العام 2023 أرقاماً قياسية جديدة على صعيدي كميات المبيعات والإنتاج، حيث بلغت كميات إنتاج مادة البوتاس في العام الماضي قرابة 2.8 مليون طن مقارنة بـ 2.7 مليون طن تم إنتاجها في 2022، فيما بلغت كميات مبيعات مادة البوتاس في 2023 قرابة 2.9 مليون طن مقارنة بـ 2.6 مليون طن في 2022.

وأضاف، أن الشركة نجحت العام الماضي في تخفيض كلف الإنتاج وضبط النفقات بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالعام 2022.

وبين الدكتور النسور أن الخطط التسويقية للشركة وخطط تنويع المنتجات وأصناف البوتاس المنتجة مكنت الشركة من زيادة حصتها السوقية والتوسع في الأسواق ذات المردود العالي كأسواق أميركا الجنوبية وأوروبا وأستراليا، مع استمرار الشركة في المحافظة على الحصة السوقية في الأسواق الآسيوية والأفريقية، موضحا أهمية استراتيجية "البوتاس العربية" الجديدة للأعوام (2024-2028)، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الوزراء بداية هذا العام، وان الشركة ستعمل من خلال هذه الخطة على زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بأنواعها المختلفة وتنويع محفظة منتجات الشركة من خلال التوسع في إنتاج المواد الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت من خلال الشركات التابعة مثل شركة برومين الأردن، وإنتاج الصناعات المشتقة والتكاملية في صناعة الأسمدة والكيماويات من خلال الشراكات الاستراتيجية المحلية والعالمية، مما سيساهم في تعزيز تنافسية الشركة عالمياً وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استمرار إدارة الشركة في الاستثمار في البنية التحتية للشركة وتوسيع تطبيق خطط التحول الرقمي والأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة."

--(بترا)





رش/ب ع/ ع ط

17/02/2024 19:57:24