المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتنس يشارك ببطولتين في سيريلانكا

المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتنس يشارك ببطولتين في سيريلانكا
التاريخ
2/17/2024 2:28:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- وصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتنس إلى مدينة كولمبو السريلانكية وذلك للمشاركة في بطولتي كأس ديفيز و بيلي جين كينغ اللتين ستقامان خلال الفترة من 16إلى 25 شباط الحالي.
ويتكون وفد المنتخب الوطني من المدير الفني فيشر أندرو، والمدربة آنا أبو الحاج، والمعالج محمد البربراوي، إلى جانب اللاعبين واللاعبات : مالك القرنة وأمير جابر وطلال شطارة ومايا العساف وسُلاف أبو لطيف وهاجر اللوزي.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
17/02/2024 19:42:11
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