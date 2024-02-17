المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتنس يشارك ببطولتين في سيريلانكا

عمان 17 شباط (بترا)- وصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتنس إلى مدينة كولمبو السريلانكية وذلك للمشاركة في بطولتي كأس ديفيز و بيلي جين كينغ اللتين ستقامان خلال الفترة من 16إلى 25 شباط الحالي. ويتكون وفد المنتخب الوطني من المدير الفني فيشر أندرو، والمدربة آنا أبو الحاج، والمعالج محمد البربراوي، إلى جانب اللاعبين واللاعبات : مالك القرنة وأمير جابر وطلال شطارة ومايا العساف وسُلاف أبو لطيف وهاجر اللوزي. --(بترا) خ خ/ب ع/ ع ط 17/02/2024 19:42:11

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