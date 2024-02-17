Sunday, 18 February 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتنس يشارك ببطولتين في سيريلانكا

2/17/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- وصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتنس إلى مدينة كولمبو السريلانكية وذلك للمشاركة في بطولتي كأس ديفيز و بيلي جين كينغ اللتين ستقامان خلال الفترة من 16إلى 25 شباط الحالي.
ويتكون وفد المنتخب الوطني من المدير الفني فيشر أندرو، والمدربة آنا أبو الحاج، والمعالج محمد البربراوي، إلى جانب اللاعبين واللاعبات : مالك القرنة وأمير جابر وطلال شطارة ومايا العساف وسُلاف أبو لطيف وهاجر اللوزي.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
17/02/2024 19:42:11

MENAFN17022024000117011021ID1107864504

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث