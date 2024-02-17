مركز إيداع الأوراق المالية يطلق تطبيق محفظتك الإلكترونية المجاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط(بترا)- أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن توفير خدمة "محفظتك الالكترونية" عبر تطبيق مجاني للهواتف الذكية، وذلك في إطار سعيه الدؤوب الى تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين في سوق رأس المال الأردني.
ويتيح التطبيق للمستثمرين الأردنيين الاشتراك بالخدمة مباشرة دون الحاجة الى مراجعة المركز، وذلك من خلال تحميل التطبيق من متجري App Store وGoogle Play.
وتتجلى أهمية هذا التطبيق في توفير قناة مباشرة ومبتكرة تمكن المستثمرين من الاطلاع على ملكيتهم ومتابعة الحركات التي تتم عليها، مثلما يتيح وصول اشعارات فورية للمستثمرين في حال حدوث أي حركات تمت على ملكية المستثمر (بيع، شراء، زباده رأس مال، تخفيض، قيود ملكية).
ودعا جميع المستثمرين لتحميل تطبيق "محفظتك الالكترونية" والاستفادة الكاملة من خدماته المجانية.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
17/02/2024 19:41:14
MENAFN17022024000117011021ID1107864503
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