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تعادل الفيصلي وشباب العقبة ضمن دوري المحترفين لكرة القدم

2/17/2024 2:28:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- تعادل فريقا الفيصلي وشباب العقبة اليوم السبت دون أهداف في اللقاء الذي أقيم اليوم، على ستاد عمان الدولي، ضمن اللقاءات المؤجلة من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم، لمشاركة الفيصلي في البطولات الاسيوية في المرحلة الماضية.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع الفيصلي رصيده الى 21 نقطة في المركز الثالث فيما رفع العقبة رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
17/02/2024 19:40:00

MENAFN17022024000117011021ID1107864502

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