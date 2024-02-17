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أمين عمان يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

2/17/2024 2:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه مساء اليوم السبت، مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي آفاق التعاون، بين الأمانة و البلديات اللبنانية.
وعرض الشواربة الشواربة خطة أمانة عمان الاستراتيجية للاعوام 2022-2026 والتي تم اطلاقها ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين الشواربة أن خطة الأمانة تتواكب مع خطة الحكومة واحتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمن محاور خطة أمانة عمان الأربعة بما فيها استراتيجية عمان مدينة ذكية والمشاريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية، مثلما تم عرض انجازات الأمانة في الأعوام السابقة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
17/02/2024 19:39:18

MENAFN17022024000117011021ID1107864501

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