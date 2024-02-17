أمين عمان يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه مساء اليوم السبت، مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي آفاق التعاون، بين الأمانة و البلديات اللبنانية.
وعرض الشواربة الشواربة خطة أمانة عمان الاستراتيجية للاعوام 2022-2026 والتي تم اطلاقها ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين الشواربة أن خطة الأمانة تتواكب مع خطة الحكومة واحتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمن محاور خطة أمانة عمان الأربعة بما فيها استراتيجية عمان مدينة ذكية والمشاريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية، مثلما تم عرض انجازات الأمانة في الأعوام السابقة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
17/02/2024 19:39:18
MENAFN17022024000117011021ID1107864501
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