الرئيس بايدن: العلاقات بين الأردن وامريكا اقوى من اي وقت مضى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان17 شباط (بترا)- نشر الرئيس الأميركي جو بايدن تغريدة، أرفقها بفيديو من لقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعلق بايدن في التغريدة قائلا "في مثل هذه الأوقات، تصبح الروابط بين الدول أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخلال زيارة الملك عبد الله الثاني، أكدنا مجددا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن أقوى من أي وقت مضى".
وكان جلالة الملك والرئيس بايدن عقدا قمة في البيت الأبيض الاثنين الماضي.
--(بترا)
م خ/ ن ح / ع ط
17/02/2024 19:16:31
MENAFN17022024000117011021ID1107864500
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