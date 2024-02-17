انخفاض أسعار أسهم بورصة عمان 0.49 % في أسبوع

انخفاض أسعار أسهم بورصة عمان 0.49 % في أسبوع
التاريخ
2/17/2024 2:28:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17شباط (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 0.49 بالمئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2471 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 7.7 مليون دينار، مقارنة بـ 3.8 مليون الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 104بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 38.5 مليون، مقارنة بـ 19 مليونا للأسبوع السابق.
وبلغت عدد الأسهم المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي 27.2 مليون، نُفذت من خلال 11228 صفقة.
--(بترا)
رش/ن ح/ ع ط
17/02/2024 19:10:47
MENAFN17022024000117011021ID1107864499
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