انخفاض أسعار أسهم بورصة عمان 0.49 % في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17شباط (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 0.49 بالمئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2471 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 7.7 مليون دينار، مقارنة بـ 3.8 مليون الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 104بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 38.5 مليون، مقارنة بـ 19 مليونا للأسبوع السابق.

وبلغت عدد الأسهم المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي 27.2 مليون، نُفذت من خلال 11228 صفقة.

--(بترا)

رش/ن ح/ ع ط

17/02/2024 19:10:47