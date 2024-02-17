المدن والقرى يوقع اتفاقية لتوفير حلول رقمية بين العملاء والبنك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان17شباط (بترا)- وقع مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اسامه العزام والرئيس التنفيذي لشركة بلادور للتكنولوجيا الرقمية حسام القاضي اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف الى توفير حلول رقمية مبتكرة تعزز التفاعل الالكتروني بين العملاء والبنك كخطوة نحو تطوير الخدمات المصرفية وتيسير التعامل للمواطنين والمقاولين.

وقال العزام إن هذه الاتفاقية تاتي لتعزز الجهود المشتركة لتحسين تجرية عملاء البنك وتسهيل وصولهم الى الخدمات المصرفية بشكل اكثر فاعلية حيث انها ستمكن العملاء من انهاء جميع معاملاتهم المصرفية بشكل رقمي دون الحاجة الى الحضور الشخصي للبنك.

واضاف أن التطبيق الجديد الذي سيجري اعتماده ضمن الاتفاقية سيعمل على تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد للعملاء وسيمكن البنك من الغاء معظم تعاملاته الورقية.

وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل جزءا من التزام الشركة لتقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتعكس التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية في المملكة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تاتي في سياق التحول الرقمي الشامل الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة وتعد نموذجا للتعاون بين الشركات التكنولوجية والمؤسسات المالية لتقديم حلول تحسين المستخدم وتيسير العمليات المصرفية.

--(بترا)

ن ع/ف ق

17/02/2024 18:18:46