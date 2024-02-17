اختتام فعاليات مشروع مجلس شباب21 بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 شباط (بترا) علا عبيدات- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم السبت، أن مشروع التحديث السياسي مستمر، ولم يكن وليد مرحلة بعينها.

وقال خلال رعايته في إربد فعاليات اختتام مشروع مجلس "شباب 21 لدورته الثانية التي نظمها مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، إن التحديث السياسي بناء يتطلب مساهمة الجميع في تشييده والحفاظ عليه، داعيا الجميع إلى الانخراط في العمل السياسي وصناعة التأثير والتغيير والوصول لمقاعد مجلس النواب.

وبين الخريشة أن العمل السياسي المنظم لن يكون إلا من خلال الانتساب للأحزاب، داعياً الشباب إلى الانتساب للأحزاب في ظل القانون الجديد الذي يضمن حمايتهم وعدم مساءلة المنتسبين للأحزاب.

بدوره، قال المدير العام لمركز "نحن ننهض" عامر أبو دلو، إن فكرة تأسيس مجلس شباب 21، جاءت استجابة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتمكينهم من أدوات المساءلة والرقابة على صناع القرار.

وأشار إلى ضرورة استدامة مثل هذه البرامج والمشاريع لضمان انخراط الشباب في تنمية مجتمعاتهم، وتعزيز حضورهم وانخراطهم في الحياة السياسية والحزبية.

وبين أن أعضاء المجلس نفذوا ثلاث مبادرات بالشراكة مع المجتمع المحلي، تجاوز عدد المستفيدين منها بشكل مباشر وغير مباشر، أكثر من 100 ألف.

من جهته، قال رئيس مجلس "شباب 21" حمزة طاشمان، إن المشروع منح المشاركين فرصة للترشح وخوض غمار التجربة الانتخابية التي مكنتهم من تطوير قدراتهم على إدراك وتطبيق مفاهيم الديمقراطية والإدارة المحلية، لافتاً الى أن المجلس عمل على تنفيذ أنشطته كافة من خلال أربع لجان رئيسية، ساهمت بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.

واشتملت الفعاليات جلسة حوارية بعنوان "سبل تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية المقبلة"، شارك فيها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، والنائبان خالد أبو حسان وجعفر الربابعة، والناشطة السياسية والحزبية نور دويري، وأدارتها الدكتورة سناء عبابنة.

وركز الوزير الخريشة خلال الحوارية على ضرورة تحمل الشباب لمسؤولياتهم، وأهمية أن يكون الانتخاب على أسس برامجية بعيدا عن المصالح الشخصية.

بدوره، قال أبو حسان، إن مجلس النواب خفض سن الترشح للانتخابات إلى 25 عاما، في خطوة من شأنها زيادة عدد الشباب في المجلس، مؤكدا أن هناك إرادة عليا لتعزيز التنوع والتمثيل الفعّال لمختلف الأطياف والمكونات المشاركة في الحياة السياسية.

من جهته، أكد الربابعة أن الدخول إلى السلطة التنفيذية والتشريعية لا يكون إلا من خلال الانضمام للأحزاب، داعياً الشباب إلى ضرورة انخراطهم الفاعل والحقيقي في العمل الحزبي.

من جهتها، أكدت عبابنة أن مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية بات ضرورة وطنية، فيما أشارت الدويري إلى وجود ضعف واضح في مشاركة الطالبات بانتخابات اتحادات طلبة الجامعات، إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتهن 20 بالمئة، رغم أنهن يشكلن 70 بالمئة من مجموع طلبة الجامعات الأردنية.

يشار الى أن مركز نحن أطلق منتصف العام الماضي مشروع مجلس شباب 21، إذ نظم انتخابات إلكترونية كانت الأولى من نوعها على مستوى الأردن، ترشح فيها أكثر من 70 شابا وشابة، وشارك فيها أكثر من 60 ألف ناخب وناخبة ومن مختلف الألوية، أسفرت عن فوز 18 عضواً.

--(بترا)

ع ع/ ن ح/ف ق

17/02/2024 18:02:33