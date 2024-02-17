رئيس النواب يستقبل وفدا من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم السبت، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشقيقة، صقر غباش والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ويجري الصفدي وغباش، مُباحثات رسمية في دار مجلس النواب، غدًا الأحد، تتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المُشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال الصفدي "إن الأردن والإمارات تربطهما علاقات وطيدة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف "نرحب بزيارة الأخ صقر غباش والوفد المرافق، ونتطلع إلى تنسيق المواقف المُشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وننظر بأهمية إلى هذه الزيارة".

وكان في استقبال الوفد الإماراتي الشقيق: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ومُساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - الإماراتية النائب غازي الذنيبات.

ويضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: الدكتور أحمد عيـد المنصوري، حشيمـة ياسـر العفاري، سالم راشـد المفتـول، سلطان سالــم الزعابي، محمد أحمد اليمـاحي، ناعمة عبدالله الشرهان، نجلاء علي الشامسي، أمين عام المجلس الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمُساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المـرزوقي.

--(بترا)

م خ/ف ق

17/02/2024 17:45:32