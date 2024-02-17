رئيس النواب يستقبل وفدا من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- استقبل رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم السبت، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشقيقة، صقر غباش والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
ويجري الصفدي وغباش، مُباحثات رسمية في دار مجلس النواب، غدًا الأحد، تتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المُشترك بين البلدين الشقيقين.
وقال الصفدي "إن الأردن والإمارات تربطهما علاقات وطيدة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وأضاف "نرحب بزيارة الأخ صقر غباش والوفد المرافق، ونتطلع إلى تنسيق المواقف المُشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وننظر بأهمية إلى هذه الزيارة".
وكان في استقبال الوفد الإماراتي الشقيق: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ومُساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - الإماراتية النائب غازي الذنيبات.
ويضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: الدكتور أحمد عيـد المنصوري، حشيمـة ياسـر العفاري، سالم راشـد المفتـول، سلطان سالــم الزعابي، محمد أحمد اليمـاحي، ناعمة عبدالله الشرهان، نجلاء علي الشامسي، أمين عام المجلس الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمُساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المـرزوقي.
--(بترا)
م خ/ف ق
17/02/2024 17:45:32
MENAFN17022024000117011021ID1107864496
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