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أبو السعود يتوج بذهبية بطولة كأس العالم للجمباز

2/17/2024 2:28:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، خلال مشاركته في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم المقامة في القاهرة، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وبعد أن تأهل يوم أمس إلى النهائي، نجح البطل العالمي "أبو السعود" في التفوق على اللاعبين الثمانية الذين خاضوا نهائيات حصان المقابض هذا اليوم.
وجاء تتويج أبو السعود بعد أن نال المركز الأول متفوقا على اللاعبين الكوري، وونج هور، الذي حل ثانيا، والكازاخستاني ناريمان كوربانوف في المركز الثالثالذي جاء ثالثا.
ويستعد أبو السعود للمشاركة في الجولات الثلاث المتبقية من بطولة كأس العالم - المؤهلة إلى أولمبياد باريس - إذ سيخوض منافسات الجولة الثانية التي ستقام في مدينة كوتبوس الألمانية من 22 إلى 25 الشهر الحالي.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
17/02/2024 17:22:46

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