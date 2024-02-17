أبو السعود يتوج بذهبية بطولة كأس العالم للجمباز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، خلال مشاركته في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم المقامة في القاهرة، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وبعد أن تأهل يوم أمس إلى النهائي، نجح البطل العالمي "أبو السعود" في التفوق على اللاعبين الثمانية الذين خاضوا نهائيات حصان المقابض هذا اليوم.
وجاء تتويج أبو السعود بعد أن نال المركز الأول متفوقا على اللاعبين الكوري، وونج هور، الذي حل ثانيا، والكازاخستاني ناريمان كوربانوف في المركز الثالثالذي جاء ثالثا.
ويستعد أبو السعود للمشاركة في الجولات الثلاث المتبقية من بطولة كأس العالم - المؤهلة إلى أولمبياد باريس - إذ سيخوض منافسات الجولة الثانية التي ستقام في مدينة كوتبوس الألمانية من 22 إلى 25 الشهر الحالي.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
17/02/2024 17:22:46
MENAFN17022024000117011021ID1107864495
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