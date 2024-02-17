فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الشمالية غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الشمالية غداً
التاريخ
2/17/2024 2:28:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 17 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشونة الشمالية غداً الاحد ، لغايات كهربة محطة جديدة.
وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 10:30 صباحا، ويشمل مناطق: الشونة الشمالية، وإسكان معاذ، والعدسية، والمخيبات، ومحطات سلطة وادي الأردن في المناطق المذكورة .
-- (بترا)
أ غ /ن ح/ف ق
17/02/2024 17:13:51
MENAFN17022024000117011021ID1107864494
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