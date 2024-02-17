فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الشمالية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 17 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشونة الشمالية غداً الاحد ، لغايات كهربة محطة جديدة.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 10:30 صباحا، ويشمل مناطق: الشونة الشمالية، وإسكان معاذ، والعدسية، والمخيبات، ومحطات سلطة وادي الأردن في المناطق المذكورة .

-- (بترا)

أ غ /ن ح/ف ق

17/02/2024 17:13:51