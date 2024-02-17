الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لحماية المدنيين الأبرياء في غزة.

التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وألمانيا والحرص على تعزيزها.

ميونخ 17 شباط (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون ظروفا قاسية نتيجة الحرب الدائرة في غزة.

وأكد جلالة الملك أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى الأهالي في غزة بشكل مستمر، في ظل ما يعانيه القطاع من نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.

وجدد جلالته التحذير من الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى قد تدفع إلى تهجير السكان، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتقوم بدورها ضمن تكليفها الأممي.

كما جرى التأكيد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وألمانيا والحرص على تعزيزها في شتى المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية، إذ أعرب جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في المجالات التنموية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في ألمانيا يوسف البطاينة.

--(بترا)

ن ح/ف ق

17/02/2024 17:10:40