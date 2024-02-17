الملك يلتقي أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي في ميونخ

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.

ميونخ 17 شباط (بترا)- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، لقاء مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وتناول اللقاء التطورات في غزة، إذ حذر جلالته من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بأكثر من مليون نازح جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأكد جلالة الملك أن الحرب على غزة يجب أن تتوقف، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للقطاع.

وجدد جلالته رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة عمل المجتمع الدولي لوقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مشددا على أهمية التصدي لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات في الأماكن المقدسة بالقدس.

وحذر جلالته من توسع دائرة الصراع لتشمل الإقليم، مؤكدا دور الولايات المتحدة المحوري والقيادي في الدفع لإيجاد أفق سياسي يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما أعاد جلالة الملك التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في ألمانيا يوسف البطاينة.

--(بترا)

ن ح/ف ق

17/02/2024 16:35:37