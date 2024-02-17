أكاديميون ومثقفون يحتفون بمسيرة الأكاديمي الدكتور موسى الناظر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط(بترا)- احتفى أكاديميون ومثقفون، اليوم السبت في مقر منتدى عبدالحميد شومان الثقافي بعمان، بمسيرة العالم الكيميائي الأكاديمي الدكتور موسى الناظر، تحت عنوان " موسى الناظر أكاديميا وإنسانا".

وفي مستهل الاحتفائية التي نظمتها مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافي ضمن ندوة "ضيف العام" وحضرها المحتفى به، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، في كلمة ألقتها، "نكرم اليوم قامة علمية كبيرة، وهب جهده لأبنائه الطلبة، فصادقهم، وساندهم في جميع ما احتاجوه خلال رحلة إشرافه على تدريسهم"، مشيرة إلى أن المؤسسة تنظر باستمرار في منجزات علمائنا وأدبائنا ومفكرينا، وتحتفي بهم، وتقدمهم أمثلة حية على أن وطننا مليء بمثل هذه القامات الشامخة التي نهتدي بمسارها، ونواصل الطريق بالسير على خطواتها".

وتحدث في الجلسة الأولى للندوة التي جاءت بعنوان "الجامعة الاردنية وتأسيس كلية العلوم" وأدارها الدكتور عماد الضمور

كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران بشهادة معنونة بـ"موسى الناظر...كما عرفته"، والدكتور كامل العجلوني "الدكتور موسى الناظر الأكاديمي المتميز والباني الذي لا يكلّ ولا يملّ"، والدكتور منذر حدادين " الدكتور موسى الناظر صاحب الدار وخيرة الجوار".

ونوه المتحدثونب في شهاداتهم بأن الدكتور الناظر، تفرغ لمضمار العمل الأكاديمي قي قسم الكيمياء منذ بداية فجر تأسيس كلية العلوم وحتى تقاعده على مدى أربعين عاما، وكان يعتبره الطلبة والأساتذة الأب الروحي للكيمياء العضوية الأردنية، تدريسا وبحثا وإدارة، وقدره واحترمه الجميع لإخلاصه وانتمائه اللامتناهي للمهنة الأكاديمية التي عشقها منذ صغره.

وبينوا أن الدكتور الناظر، تلقى عروضا لمناصب إدارية عديدة من عمادات ورئاسة جامعات ورفضها جميعا، مركزا على استاذيته في الكيمياء.

وأشاروا إلى أنه بالرغم من أنّه من علماء الكيمياء، فهو قارئ دقيق للآداب والعلوم، لافتين إلى أنه وجد موطنه في الجامعة الأردنية

وأصبح التعليم الجامعي ومساراته التأسيسية في مختلف الجامعات الأردنية مهنته الأساسية.

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان " الجامعات وتأسيس كليات العلوم " وأدارها الدكتور محمد السعودي، تحدث كل من الدكتور علي محافظة بعنوان " شهادة بالعالم الدكتور موسى الناظر"، والدكتور محمد عدنان البخيت بعنوان "العالم والباحث الإنسان موسى الناظر"، والدكتور سلطان أبو عرابي بعنوان "الدكتور موسى الناظر العالم الإنسان"، وعبر تطبيق التواصل عن بعد(زووم) الدكتور رنا الدجاني بعنوان "كيف تؤسس وتؤثر وتبني المستقبل بصمت وتواضع".

وأكد المتحدثون أن الدكتور الناظر من علماء الأردن المميزين في الكيمياء، ويتمتع بسمات العلماء الكبار، بتواضعه وسمو أخلاقه وخدماته الجليلة لوطنه من خلال تدريسه لأجيال من الشباب والشابات طوال عمله في الجامعة الأردنية، لافتين إلى أن خريجي كلية العلوم في الجامعة الأردنية ممن تلقوا العلم على يديه أسهموا في بناء وطنهم الأردن والعديد من الأقطار العربية الشقيقة.

وقالوا إن الدكتور الناظر كتب اسمه بأحرف من نور فوق خارطة الإنجاز العلمي على المستويات المحلية العالمية بأبحاثه وخبراته؛ مما أهله لأن يكون في مقدمة الأكاديميين الأردنيين وفي طليعتهم بما قدمه من أبحاث علمية أفادت وستفيد الأمة في سعيها الحثيث إلى الرقي والتقدم العلمي.

وتحدث في الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور نبيل أيوب وحملت عنوان " في الأكاديميا والبحث العلمي"، كل من الدكتور سليم صبري بعنوان " المعلم الإنسان"، والدكتور أمل العابودي بعنوان "الدكتور موسى الناظر في عيون طلبته"، والدكتورة تمارا الزمر بعنوان " بصمات الدكتور الناظر في شخصيتي"، ومن خلال عرض بصري مسجل (فيديو) الدكتورة إسراء خلف بعنوان " الباحث الإنسان: منهجة العلمي وتفكيره الاستثنائي" .

وقالوا إن الدكتور الناظر كان حريصا على أن يجعل قسم الكيمياء بيتاً للجميع، مثلما كان يحرص في نهاية كل عام دراسي دعوة خريجي القسم وأعضاء الهيئة التدريسية إلى بيته لتهنئة الخريجين من جهة ولإشعار الخريج بانتمائه وارتباطهِ ارتباطا وثيقاً بأسرة قسم الكيمياء، منوهين بأنه يلهم الأمل، ويشعل الخيال، ويغرس حب التعلم.

وفي الجلسة الرابعة التي حملت عنوان " العمل العام" وأدارها الدكتور عمر الغول، تحدث فيها الدكتور فتحي ملكاوي "موسى الناظر: من فلسفة العلم إلى فلسفة التعليم "، والدكتور أحمد ماضي "موسى الناظر والفلسفة ".

وبين المتحدثان أن الدكتور موسى الناظر؛ معلم وصاحب رسالة لا يجلس في عمله في برج عاجي، وهو ليس أستاذاً جامعياً يكتفي بتقديم مادة علمية متخصصة ويجري بحوثاً علمية متخصصة، وإنما يوجِّه هذه المهمة ويوظفها في أداء رسالة تربوية في مجتمعه، منوهين برصانة لغته وإيجابية روحه، وهدوء حركته.

أما الجلسة الخامسة التي أدارها كذلك الدكتور الغول وجاءت بعنوان " شهادات"، فتحدث فيها الدكتور محمد شاهين "موسى الناظر من مدرسة الخليل الثانوية إلى الجامعة الأردنية"، والدكتور محمد البيطار " الأستاذ والمعلم والموجه لنهج الحياة"، والدكتور حسين صالح علي " رحلتنا مع الدكتور موسى الناظر".

وأشاروا إلى أن الدكتور موسى كان يقبل عضوية اللجان المختلفة التي تكلفه بها الجامعة اعتقاداً منه أن العمل في اللجنة يزاوج بين العمل الأكاديمي والإداري لما فيه من تقاطع بين النظامين، وهذا ما جعل الجامعة تطمع في كرمه وتعرض عليه الكثير من عضوية اللجان، خصوصاً وأنها كانت على دراية بأدائه.

ونوهوا بأن مسيرة الدكتور العلمية امتدت على مدار عقود، حيث لم يكن مجرد تدريس ونقل معلومات، بل كانت رحلة نحو عالم الإبداع والبحث العلمي بطريقة ممتعه ومثيره تستند على تشجيع التفكير النقدي والابتكار.

كما جاءت الجلسة السادسة تحت عنوان " شهادات" وأدارها الدكتور محمد جميعان، وتحدث فيها حكم النابلسي بعنوان "صون العلم، موسى الناظر عند حسن النابلسي وأسرته، والدكتور راشد عيسى " ثلاثية الجبرياء والكيمياء والخيمياء عند موسى الناظر" وعبر تطبيق (زووم) كريمة المحتفى به فدوى الناظر " بعيون أبنائه، الدكتور موسى الناظر مواقف وعبر".

وقالوا إن الدكتور موسى، اختار أن يعمل مدرسا في كلية العلوم بالجامعة الأردنية على عمله كباحث بعد الدكتوراة في جامعة هارفارد الأميركية الشهيرة العتيدة، مشيرين الى أنه محبّ للشعر الذي نراه منثورًا في مقالاته وكتبه يستشهد به ويعزز من خلاله رؤيته وموقفه، وهو يصوغ كتاباته ببيان عربي جميل تظهر فيه ملكته الأدبية السريّة.

وأشاروا إلى أن العقل الكيميائي لديه منسجم ومتناغم مع الوجدان الخيميائي الذي ينقل أسرار الكيمياء إلى أخلاق الإنسان، ولعل هذه الظاهرة الإبداعية تجلت خير تجلٍّ لها في موقف الناظر من الأزهار: السوسنة والنرجسة وزهرة الصبار وأنواع أخرى من الزهور في كتابه على درب الزهور.

وفي ختام الاحتفائية عبر "ضيف العام" الدكتور الناظر في كلمة ألقاها، عن شكره وامتنانه لمؤسسة "شومان" على تنظيمها لهذه الندوة التكريمية، مستذكرا مسيرته الأكاديمية الطويلة الحافلة بالإنجازات والعطاء، كما استذكر مسقط رأسه خليل الرحمن التي ترعرع فيها.

يشار الى أن الدكتور الناظر هو عالم وأكاديمي يحمل درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة هارفارد عام 1964، وشغل العديد من الوظائف الأكاديمية في عدة جامعات عالمية وعربية ومحلية، وعمل على تأسيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية وترأسه لعشر سنوات.

وحاز على جائزة عبد الحميد شومان، وتقلد وسام الحسين للعطاء من الدرجة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتقديرا لخدماته، قامت الجامعة الأردنية بإطلاق اسمه على إحدى قاعات كلية العلوم، كما انتخبه مجمع اللغة العربية عضوا عاملا فيه.

--(بترا)

م ت/ن ح/ف ق

17/02/2024 15:48:58