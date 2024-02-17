الأمير مرعد: الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تقدير ملكي لتضحيات نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا) ليث المومني- يحظى المتقاعدون العسكريون من نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمحاربين القدامى، باهتمام بالغ من جلالة الملك عبدالله الثاني لما قدموه من تضحيات كبيرة لحماية الوطن والدفاع عن حدوده وأمنه واستقراره.

وجاء تأسيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، في إطار الاهتمام الملكي بالمصابين من المتقاعدين العسكريين من مختلف تصنيفات القوات المسلحة والأجهزة الامنية والوفاء لهم، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم والبرامج التأهيلية، بما يوازي التضحيات التي قدموها في سبيل الوطن.

وأكد سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، أن فكرة إنشاء الهيئة جاء تقديرا لما بذله الأبطال من نشامى القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والمحاربين القدامى من تضحيات في سبيل الوطن، وما بذلوه من جهد لحماية ورفعة وطنهم وأمنه.

وقال سموه في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن إنشاء الهيئة يعكس إرادة ملكية سامية للاهتمام والعناية بهذه الفئة من أبناء الوطن والوفاء لهم، مؤكدا أن الإنجازات التي حققتها الهيئة لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني باعتباره الجندي الأول، لتتمكن من القيام بدورها في رعاية المصابين العسكريين وتفقد أحوالهم.

وأضاف سموه، أن الهيئة تقدم خدماتها لجميع المصابين في الأجهزة الأمنية بمختلف تصنيفاتها، وتشمل كذلك كل من أصيبوا بإعاقات دائمة أو مؤقتة خلال الخدمة، مؤكدا سموه أن الهيئة تسعى لتقديم خدمات مميزة للمستفيدين توازي تضحياتهم وخدماتهم الجليلة بما يكفل تمكينهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وقال سموه إن الهيئة تقدم خدماتها حاليا لنحو 2300 منتفع، يحظون بمتابعة ملكية مستمرة لكافة أوضاعهم الصحية والمادية والمعنوية، مؤكدا أن الهيئة تؤمن بكل ثقة من خلال برامجها المتنوعة والدؤوبة لخدمة هذه الفئة المميزة، بأهمية ما تقوم به عمل وأنشطة في مجال تحسين نفسية المصاب العسكري ورفع معنوياته، إذ يتم ذلك من خلال برامج إعادة التأهيل والاتصال والتواصل المستمر مع المصاب.

وأضاف سموه أن الهيئة عملت بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية على افتتاح عدد من مكاتب الارتباط في مستشفيات الجنوب والوسط والشمال لاستقبال المصابين العسكريين وإيصال الخدمات اللازمة لهم.

وبين أن الخدمات المقدمة للمصابين العسكريين تشمل كذلك تنظيم رحلات ترفيهية ودينية كالحج العمرة، وتخصيص 30 وظيفة سنوية لأبنائهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة، وعقد دورات تأهيلية وتخصيص مساعدات مالية وأجهزة طبية وكهربائية.

وقال سموه إن الخدمات تشمل كذلك تقديم دعم معنوي ومادي حسب شدة الإصابة لكل مصاب، مع التركيز على النشاطات الرياضية التي بدأت تفتح آفاقاً جديدة للمصابين بعد النتائج التي حققوها من خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين "ألعاب إنفكتوس " باعتبارهم المنتخب العربي الوحيد الذي يشارك في هذه الألعاب وحقق نتائج مميزة.

وكشف سموه عن توجه الهيئة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية تحقق عوائد مادية تمكنها من توسيع قاعدة نشاطاتها، إذ نفذت الهيئة وبدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشروعا استثماريا في العقبة، إلى جانب تخصيص وحدات زراعية في الأغوار للاستثمار ومشروع قاعات الحفلات في الزرقاء.

وتابع سموه، أنه لتواجد المصابين العسكريين في مناطق المملكة كافة، فإن جل نشاطات الهيئة تتميز بأنها ميدانية، إذ يتم على هذا الأساس إيفاد الباحثين الاجتماعيين في الهيئة يوميا وعلى مدار الأسبوع لعمل زيارات ميدانية لمنازل المصابين المنتسبين للهيئة، وإجراء تقييم مستمر لحالاتهم ومـا يسـتجد عليهم من أمور صحية واجتماعية واقتصادية.

وقال سموه، إنه في ضوء هذه الزيارات يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشان المصابين العكسريين حسب كل حالة، مبينا أن الهيئة وفي هذا الإطار تولدت لديها فكرة إيجاد مكاتب ارتباط داخل المستشفيات العسكرية في مناطق المملكة كافة لتكون حلقة وصل بين الهيئة والمصاب العسكري كل في مكان سكنه.

واكد أنه وانطلاقا من أهمية دور هذه المنهجية في العمل، تمكنـت الهيئة من بناء قاعدة معلومات حديثة ومتطورة تحتوي على أحدث المعلومات حول حالة المصاب العسكري، بما يمكن من تقديم أفضل الخدمات له وخلال فترات زمنية قصيرة نسبيا.

وأوضح سموه أن الهيئة تقدم خدماتها للمصابين العسكريين من خلال كوادر بشرية مؤهلة وراغبة وقادرة، في وقت تحرص فيه على تسخير جميع الموارد والإمكانات المتاحة للوصول إلى درجات عالية من الرضا ضمن منظومة قيمية وقانونية.

وأكد سمو أن الهيئة ماضية بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، في إيلاء المصابين العسكريين كل الدعم والرعاية والاهتمام، وتتطلع إلى توسيع خدماتها وتنويعها، بما يوفي المصاب العسكري حقه، ويقدر دوره وما قدمه من تضحيات للوطن.

وأوضح سموه أن عمل الهيئة واجه في السابق بعض الصعوبات في ظل عدم وجود قاعدة معلومات كافية أو قاعدة بيانات توضح بشكل مفصل عدد المصابين، وأماكن سكنهم، ونوع إصابتهم، وطبيعة الخدمات التي يريدونها، وعدم وجود أي مؤسسة وطنية تعنى بالمصابين.

وتعد الهيئة، الخلف القانوني والواقعي للجمعية الهاشمية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين، التي تأسست عام 1997، إذ صدرت الإرادة الملكية السامية في السادس عشر من شهر نيسان عام 2008، بتحويلها إلى هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى برعاية المصابين العسكريين.

--(بترا)





ل م/ ن ح/ف ق

17/02/2024 15:37:41