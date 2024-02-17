كريشان يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط(بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في مكتبه اليوم السبت، وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها خاصة في مجال الشؤون البلدية، وبما يكفل توسيع آفاق التعاون بين البلديات الأردنية واللبنانية.

وأكد كريشان حرص وزارة الإدارة المحلية على تقديم الخبرات في مجال الإدارة المحلية إلى وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية، وخاصة في مجال التنمية المحلية وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية في مناطق البلديات، إضافة إلى تجربة اللامركزية التي يحقق فيها الأردن تطورا تدريجيا من خلال مجالس المحافظات.

وحضر اللقاء من الجانب اللبناني أمين عام مجلس الأمن الداخلي العميد سامي ناصيف، والمستشارة الإعلامية فنيسا متى، ومن الجانب الأردني مدير مكتب وزير الإدارة المحلية محمد الحنيطي ، ومستشار الإعلام والاتصال محمد الملكاوي.

--(بترا)

ن ع/ف ق

17/02/2024 15:24:08