الفوسفات تدشن المرحلة الثانية من مشروع تخضير جبل الجبص بالعقبة

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العقبة 17 شباط (بترا)-أمين المعايطة- دشنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المرحلة الثانية من مشروع تخضير جبل الجبس في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وذلك احتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ومناسبة يوم الشجرة.

وتتضمن المرحلة الثانية زراعة 20 ألف شجرة في مناطق تكديس الجبص، في اطار مشروع يهدف إلى زراعة 50 ألف شجرة حرجية ومثمرة في المنطقة على عدة مراحل، وتحويلها إلى نقطة جذب ومتنزه عام لأبناء العقبة وزوارها.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، خلال تدشين المرحلة، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، إن المشروع بجميع مراحله، يأتي انسجاما مع الرؤية الملكية في الحفاظ على البيئة، وتعزيز أهمية العقبة كمدينة جذب سياحي، بما ينسجم مع رؤى جلالته للنهوض بواقع منطقة العقبة في مختلف المجالات، وتعزيز موقعها كمركز استثماري سياحي وصناعي.

وأعرب الذنيبات، عن أصدق التهاني لجلالة الملك بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني، مستذكرا الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد جلالته في المجالات كافة.

وأشار إلى جهود الشركة في تنويع منتجاتها والتوجه نحو الصناعات التحويلية والتوسع في السوق العالمي، في وقت وضعت فيه الاستدامة البيئية على سلم أولوياتها، مؤكدا استعداد الشركة لدعم أي مشروع تنموي في العقبة، بما يعود بالنفع على المدينة وسكانها.

وأعلن عن مشاريع جديدة ستنفذها الشركة في العقبة توفر نحو 1200 فرصة عمل، من خلال إنشاء مصنع لانتاح حامض الفوسفوريك بتكلفة 400 مليون دينار، وشراكة بين الفوسفات وشركة البوتاس العربية لتصنيع أنواع جديدة من الأسمدة الفوسفاتية، تضاف إلى مصنع جديد بين الطرفين لانتاج حامض الفوسفوريك لتلبية متطلبات الصناعات التحويلية الجديدة، ومصنع لانتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية، بطاقة تصل إلى 100 ألف طن سنويا وبتكلفة 20 مليون دينار.

وأكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عززت حضورها الفاعل في إطار مسؤوليتها المجتمعية، فقدمت دعما ماديا ولوجستيا للقطاعات التعليمية والصحية والبيئية والزراعية والخيرية، والمجتمعات المحلية في مناطق عملها، وساهمت في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ،الموفرة لفرص العمل.





وأشاد بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وتعاونها الفاعل في دعم مشاريع الشركة الاستثمارية والتنموية في المحافظة، معربا عن شكره لوزارة الزراعة لدعم مشروع تخضير جبل الجبس من خلال توفير جميع الأشجار والاشتال التي جرى زراعتها، وجهود إدارة المجمع الصناعي والقائمين على تنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي.

بدوره، قال الفايز، إن مشروع تخضير جبل الجبس، إضافة نوعية للمشاريع التنموية والبيئية التي أقيمت في العقبة لتعزيز جاذبيتها وتحسين واقعها البيئي.

وأكد حرص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات من خلال توفير حوافز وميزات تنافسية للمستثمر المحلي والأجنبي، معربا عن الاعتزاز بالإنجازات التي شهدتها العقبة منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، أسهمت في تعزيز موقع العقبة على الخريطة الاستثمارية والسياحية المحلية والعربية والعالمية، ووفرت آلاف فرص العمل للأردنيين.

من جانبه، قال الرواد، إن مخلفات صناعة الأسمدة الفوسفاتية، ومنها الفوسفوجبسوم، تشكل تحديا أمام الشركات، مبينا أن مناجم الفوسفات حولت هذا التحدي إلى مشروع ريادي فريد من نوعه، وجعلت من جبل الجبس متنزها بيئيا أخضر يسهم في تحسين عوامل وقراءات البيئة المحيطة أسوة بشركات الأسمدة العالمية المتطورة في هذا الجانب.

من جهته بين مدير إدارة المجمع الصناعي في العقبة المهندس عبدالعزيز العراكزة، أن الشركة اعتمدت في تنفيذ المشروع على مواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها، إضافة إلى استخدام مياه الري المعالجة.

وفي نهاية الفعالية الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الشركه وعدد من مديري الدوائر الحكومية في العقبة ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ، شارك الحضور بزراعة الأشجار بالموقع.

--(بترا)





ا م/ن ح/ف ق

17/02/2024 14:33:50



