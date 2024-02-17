أبو السعود في نهائي كأس العالم للجمباز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- يخوض لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود اليوم السبت، منافسات نهائي جهاز حصان المقابض، في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

وحل "أبو السعود أمس في المركز الثالث في التصفيات بمجموع نقاط ليتأهل إلى النهائي والذي سيقام اليوم السبت.

يذكر أن أحمد هو أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في بطولات العالم للجمباز عندما نال عام 2022 الميدالية الفضية وفي العام الماضي عاد إلى بطولة العالم وحقق الميدالية البرونزية.

--(بترا)

خ خ/ف ق

17/02/2024 14:25:40