أبو السعود في نهائي كأس العالم للجمباز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- يخوض لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود اليوم السبت، منافسات نهائي جهاز حصان المقابض، في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وحل "أبو السعود أمس في المركز الثالث في التصفيات بمجموع نقاط ليتأهل إلى النهائي والذي سيقام اليوم السبت.
يذكر أن أحمد هو أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في بطولات العالم للجمباز عندما نال عام 2022 الميدالية الفضية وفي العام الماضي عاد إلى بطولة العالم وحقق الميدالية البرونزية.
--(بترا)
خ خ/ف ق
17/02/2024 14:25:40
MENAFN17022024000117011021ID1107864476
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.