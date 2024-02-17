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90 سباحا وسباحة يشاركون ببطولة البراعم الشتوية

2/17/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- شارك 90 سباحا وسباحة، في منافسات بطولة البراعم الشتوية، والتي استضافها المسبح المغلق في مدينة الحسين للشباب، كأولى بطولات الاتحاد للعام الحالي.
وشهدت البطولة التي أقيمت أمس، مشاركة 90 سباحة وسباحا (من 6 إلى 9 أعوام) حيث مثلوا أندية وأكاديميات ومدارس متعددة.
وتأتي هذه البطولة في إطار مساعي الاتحاد إلى تشجيع السباحين على المشاركة بالبطولات واعطاء الصغار منهم فرصة الدخول في الأجواء التنافسية في أجواء تشجيعية حيث يمنح كل سباح مشارك ميدالية بغض النظر عن المركز الذي حققه.
وأشار عضو الاتحاد الأردني للسباحة ،ماهر الكردي، إلى أهمية هذه البطولة من أجل تشجيع الصغار على مواصلة السباحة كرياضة، مؤكداً أن الاتحاد وبعد نهاية مثل هذه البطولات يقوم بارسال تقارير فنية للأندية والأكاديميات والمدارس المشاركة لتوضيح الأخطاء التي قد يرتكبها السباح خلال المنافسات وذلك من أجل معالجتها تمهيداً للمشاركة في بطولات مقبلة.
--(بترا)
خ خ/ف ق
17/02/2024 14:23:35

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