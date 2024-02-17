ضريبة الدخل تدعو الشركات للتأكد من توريد اقتطاعات الرواتب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مدراء الشركات وأصحاب المنشآت إلى التأكد من توريد كامل الاقتطاعات من رواتب وأجور المستخدمين والعاملين لديهم عن العام الماضي، للدائرة.

وأكد مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي، ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين والمحاسبين بتوريد وإدخال الاقتطاعات إلكترونيا عن كل موظف ومستخدم، بشكل مطابق لشهادة رواتبهم الشهرية، والالتزام بتوريدها شهريا خلال العام الحالي.

وقال أبو علي، إن الرديات تُصرف للمكلفين من الموظفين والمستخدمين بعد التأكد من توريدها، وإن أي تأخير في توريد الاقتطاعات لا تنحصر آثاره على فرض غرامات قانونية على الشركات والمنشآت المتأخرة في توريدها، وإنما يرتب عليه تأخير صرف الرديات لمستحقيها من العاملين لديهم إذ يتطلب أن تكون الضريبة المقتطعة موردة لغايات استكمال إجراءات تدقيقها وردها.

ودعا المكلفين الملزمين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2023، ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى ضرورة مراعاة تعبئتها بمعلومات واقعية وصحيحة تعبر عن مداخيلهم الحقيقية عن أعمالهم خلال العام الماضي.

وأوضح أن المكلف ملزم بتقديم الإقرار الضريبة في حال تجاوز دخله السنوي خلال السنة المالية 2023 من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب، و18 ألف دينار للمعيل.

وبين أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور الشهرية من جهة العمل، لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

ودعا المتقاعدين ممن تزيد رواتبهم التقاعدية على 2500 دينار شهرياً إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن العام الماضي.

--(بترا)

رش/ن ح/ف ق

17/02/2024 14:19:21

