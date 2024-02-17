زين تُجدد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 17 شباط (بترا)- جددت شركة زين الأردن مُذكرة التفاهم التي تجمعها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام - إحدى مؤسسات جلالة الملكة رانيا العبدالله- بهدف توفير فُرص تعليم جامعي للطلبة المستفيدين من الصندوق وتمكينهم من متابعة مسيرة تعليمهم الجامعي بعد مغادرتهم دور رعاية الأيتام.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، يأتي تجديد المّذكرة ، إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء مستقبل الأجيال وازدهار المجتمعات، وبما يتماشى مع الهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في جميع مُبادراتها وبرامجها في مجال إدارة الاستدامة.
ووقع المّذكرة الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود.
وستُقدّم زين هذا العام مِنحاً تعليمية لـ23 شابة وشاباً، في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، ليصل عدد المِنح الجامعية المُقدّمة من زين منذ العام 2011 إلى 183 مِنحة.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
17/02/2024 14:17:27
MENAFN17022024000117011021ID1107864473
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