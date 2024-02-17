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زين تُجدد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام

2/17/2024 2:28:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 17 شباط (بترا)- جددت شركة زين الأردن مُذكرة التفاهم التي تجمعها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام - إحدى مؤسسات جلالة الملكة رانيا العبدالله- بهدف توفير فُرص تعليم جامعي للطلبة المستفيدين من الصندوق وتمكينهم من متابعة مسيرة تعليمهم الجامعي بعد مغادرتهم دور رعاية الأيتام.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، يأتي تجديد المّذكرة ، إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء مستقبل الأجيال وازدهار المجتمعات، وبما يتماشى مع الهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في جميع مُبادراتها وبرامجها في مجال إدارة الاستدامة.
ووقع المّذكرة الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود.
وستُقدّم زين هذا العام مِنحاً تعليمية لـ23 شابة وشاباً، في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، ليصل عدد المِنح الجامعية المُقدّمة من زين منذ العام 2011 إلى 183 مِنحة.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
17/02/2024 14:17:27

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