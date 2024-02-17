ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 28858

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 شباط (بترا)- ارتفع شهداء قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي إلى 28858 والجرحى إلى68677.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضي 9 مجازر راح ضحيتها 83 شهيدا و 125 جريحا.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

--(بترا)

ا ش/ن ح/ف ق

17/02/2024 14:05:41