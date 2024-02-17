ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 28858

ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 28858
التاريخ
2/17/2024 2:28:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 17 شباط (بترا)- ارتفع شهداء قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي إلى 28858 والجرحى إلى68677.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضي 9 مجازر راح ضحيتها 83 شهيدا و 125 جريحا.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
ا ش/ن ح/ف ق
17/02/2024 14:05:41
MENAFN17022024000117011021ID1107864472
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