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ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 28858

2/17/2024 2:28:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 17 شباط (بترا)- ارتفع شهداء قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي إلى 28858 والجرحى إلى68677.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضي 9 مجازر راح ضحيتها 83 شهيدا و 125 جريحا.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
ا ش/ن ح/ف ق
17/02/2024 14:05:41

MENAFN17022024000117011021ID1107864472

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