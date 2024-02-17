الهيئة العامة للفئة السادسة بنقابة المقاولين تعقد إجتماعها العادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)-افتتح نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إجتماع الهيئة العامة للفئة السادسة العادي في مقر النقابة بعمان اليوم ، بحضور أمين سر النقابة المهندس عبدالحكيم البستتنجي وعضو المجلس خالد الجعار ممثل الفئة السادسة ومجموعة من مقاولي الفئة السادسة وموظفي النقابة.

واكد الخضيري قانونية الإجتماع "بمن حضر" من الأعضاء، مبيناً أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (22) (أ) من قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، مشيرا إلى اعتزاز مجلس النقابة بهذه الشريحة الهامة والتي تشكل لبنة أساسية في نسيج النقابة.

وخلال الاجتماع قدم عضو المجلس خالد الجعار "ممثل الفئة السادسة" عرضا موجزا عن إنجازات المجلس فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه مقاولي هذه الفئة مبرزاً إنجازات المجلس تجاهها.

وبحسب نص المادة (11) الفقرات (هـ ، و) من النظام الداخلي رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته، تم تسمية كل من المقاولين : يوسف شعبلو ومحمود شحادة وعمر مصطفى حسين و يوسف ابو عبدون كممثلين عن الفئة السادسة لحضور اجتماعات الهيئة العامة للنقابة في شهر آذار المقبل.

--(بترا)

رش/ف ق

17/02/2024 13:46:38

