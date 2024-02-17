الهيئة العامة للفئة السادسة بنقابة المقاولين تعقد إجتماعها العادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)-افتتح نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إجتماع الهيئة العامة للفئة السادسة العادي في مقر النقابة بعمان اليوم ، بحضور أمين سر النقابة المهندس عبدالحكيم البستتنجي وعضو المجلس خالد الجعار ممثل الفئة السادسة ومجموعة من مقاولي الفئة السادسة وموظفي النقابة.
واكد الخضيري قانونية الإجتماع "بمن حضر" من الأعضاء، مبيناً أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (22) (أ) من قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، مشيرا إلى اعتزاز مجلس النقابة بهذه الشريحة الهامة والتي تشكل لبنة أساسية في نسيج النقابة.
وخلال الاجتماع قدم عضو المجلس خالد الجعار "ممثل الفئة السادسة" عرضا موجزا عن إنجازات المجلس فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه مقاولي هذه الفئة مبرزاً إنجازات المجلس تجاهها.
وبحسب نص المادة (11) الفقرات (هـ ، و) من النظام الداخلي رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته، تم تسمية كل من المقاولين : يوسف شعبلو ومحمود شحادة وعمر مصطفى حسين و يوسف ابو عبدون كممثلين عن الفئة السادسة لحضور اجتماعات الهيئة العامة للنقابة في شهر آذار المقبل.
--(بترا)
رش/ف ق
17/02/2024 13:46:38
MENAFN17022024000117011021ID1107864471
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