انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن الكريم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا) - مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الثامنة عشرة.

وقال الخلايلة، إن المسابقة التي تشارك فيها 41 متنافسة من 39 دولة عربية وإسلامية، تجسد دور القيادة الهاشمية في العناية بكتاب الله، حفظا وتلاوة وتعليما وتعلما.

وأكد أهمية المسابقة في التحفيز على حفظ القرآن وفهمه وعدم هجره، لأننا أحوج ما نكون إلى القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ويعلمنا كيف نعمل ونفكر ونسلك أسباب النجاح وسبل النصر في حياتنا.

وأشار إلى أن اجتماع المتنافسات على مائدة القرآن، ينعكس إيجابا على السلوك والتصرفات والتعامل، أسوة بالصحابيات الحافظات العالمات رضوان الله عليهن.

وأوضحت مديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم، أن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للذكور والإناث، من أقدم المسابقات الدولية، إذ تأسست عام 1993 وشارك فيها 30 ألف متسابق ومتسابقة.

وقالت، إن المسابقة التي تحظى بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، تعد محطة للوقوف مع القرآن حفظا وتعلما وتجديداً للأمل في نشئ حافظ لكتاب الله.

وحضر الافتتاح، سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، وسفراء معتمدون لدى المملكة، وسماحة مفتي الأمن العام الدكتور سامر الهواملة، ومندوب مفتى عام القوات المسلحة/الجيش العربي عاطف القضاة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي، الدكتور حاتم السحيمات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور اسماعيل الخطبا، ومدير العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وأئمة وواعظات.

--(بترا)

وهـ/أ م/ف ق

17/02/2024 13:43:21