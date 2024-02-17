مسيرة في الأرجنتين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي ورفضا لنقل السفارة إلى القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- نظمت اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين، اليوم السبت، بالتعاون مع عدد من المنظمات الاجتماعية والسياسية والمؤسسات النقابية وأحزاب سياسية، مسيرة مركبات ودراجات هوائية، في العاصمة بوينس آيرس، تنديدا بالعدوان الوحشي والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، خاصة قطاع غزة.
ووفق يورنيوز الإخبارية، انطلقت المسيرة والتي جاءت استنكارا لتصريحات الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، بنيته نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، تحت عنوان "فلسطين حرة وخالية من أبارتهايد" من أمام مسلة الأرجنتين في شارع (9 خوليو)، وصولاً إلى مبنى الكونغرس، وسط تفاعل كبير من المواطنين في الشوارع.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ويافطات كتب عليها شعارات منددة بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال والمدنيين، إضافة إلى شعارات رافضة لنقل سفارة الأرجنتين من تل أبيب إلى القدس، وأخرى تطالب بوقف إطلاق النار الفوري ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.
--(بترا)
رصد/رس/أ م/ف ق
17/02/2024 13:33:57
MENAFN17022024000117011021ID1107864469
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