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مسيرة في الأرجنتين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي ورفضا لنقل السفارة إلى القدس

2/17/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- نظمت اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين، اليوم السبت، بالتعاون مع عدد من المنظمات الاجتماعية والسياسية والمؤسسات النقابية وأحزاب سياسية، مسيرة مركبات ودراجات هوائية، في العاصمة بوينس آيرس، تنديدا بالعدوان الوحشي والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، خاصة قطاع غزة.
ووفق يورنيوز الإخبارية، انطلقت المسيرة والتي جاءت استنكارا لتصريحات الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، بنيته نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، تحت عنوان "فلسطين حرة وخالية من أبارتهايد" من أمام مسلة الأرجنتين في شارع (9 خوليو)، وصولاً إلى مبنى الكونغرس، وسط تفاعل كبير من المواطنين في الشوارع.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ويافطات كتب عليها شعارات منددة بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال والمدنيين، إضافة إلى شعارات رافضة لنقل سفارة الأرجنتين من تل أبيب إلى القدس، وأخرى تطالب بوقف إطلاق النار الفوري ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.
--(بترا)
رصد/رس/أ م/ف ق
17/02/2024 13:33:57

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