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الخصاونة يلتقي وزير التحول الرقمي الياباني

2/17/2024 2:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

طوكيو 17 شباط (بترا) - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في طوكيو، اليوم السبت، وزير التحول الرقمي الياباني كونو تارو .
وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين وزارة الاقتصاد الرقمي ووكالة اليابان الرقمية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي.
كما تم بحث سبل دعم جهود فتح الأسواق للشركات بين البلدين، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الكوادر والكفاءات البشرية.
وتم التوافق على قيام فرق العمل بتقديم مقترح خطة تنفيذية لبنود مذكرة التفاهم لدراستها والموافقة عليها والبدء بتنفيذها باقرب وقت.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات والحرص على تسهيل الإجراءات وتفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والسير قدما في مجالات التعاون ذات الصلة بهذا القطاع.
من جهته ثمن وزير التحول الرقمي الياباني التعاون مع الأردن، مؤكدا أهمية تطويره إلى آفاق أوسع والاستمرار بالتواصل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.
-- (بترا)
ع ق/ب ط
17/02/2024 13:21:28

MENAFN17022024000117011021ID1107864468

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