المخرج محمد الخبيرى: فيلم ع الماشى فى غرف المونتاج تمهيدًا لعرضه فى عيد الفطر

MENAFN - Youm7) قال المخرج محمد الخبيرى لـ "اليوم السابع" إنه دخل غرف المونتاج والمكساج لفيلمه الجديد "ع الماشى " بطولة النجم على ربيع، حيث كان قد انتهى من تصويره الأيام الماضية بعدما تسغرق التصوير ما يقرب من شهرين ونصف، حيث صور في العديد الأماكن في مصر، مضيفًا: أنه من المقرر عرض الفيلم في عيد الفطر المقبل، حيث يصبح الفيلم جاهزًا للعرض خلال 3 أسابيع فقط من الآن.

الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى، ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة، وعدد كبير من الفنانين.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وكانت أخر أعمال المخرج محمد الخبيرى مسلسل "55 مشكلة حب " حكاية ما تيجى نشوف، وشارك فى بطولة الحكاية كلا من اسلام وهنا شيحه وطارق صبرى احمد جمال نبيل عيسى، ملك قورة، وهى عابدين، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين.

