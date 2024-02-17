Sunday, 18 February 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبطال مسلسل صيد العقارب يتصدرون البوسترات الدعائية

2/17/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت شركة فينومينا المنتجة لمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، البوسترات الدعائية لأبطال المسلسل، حيث تصدر كل ممثل بوستر بمفرده، بجانب طرح الشركة للبوستر الدعائى الجماعى، والذى تصدرته غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولى، وأحمد ماهر، وسيمون.




عماد صفوت

سامية عاطف


مجدى بدر
سيف الدربى

محمد صلاح

وجاءت البوسترات الدعائية الفردية للفنانون، ميار الغيطى، منال سلامة، محد على رزق، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، عادية فهمى، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، بسام، محمد التيتى، وعدد كبير من الفنانين.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان .


ريم المصرى

صفاء جلال


عايدة فهمى

عزوز عادل

كريم محجوب

وجاءت البوسترات الدعائية الفردية للفنانون، ميار الغيطى، منال سلامة، محد على رزق، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، عادية فهمى، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، بسام، محمد التيتى، وعدد كبير من الفنانين.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان .


رياض الخولى


أحمد جمال سعيد

أحمد ماجد

محمد نجاتى





MENAFN17022024000132011024ID1107864465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث