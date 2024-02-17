أبطال مسلسل صيد العقارب يتصدرون البوسترات الدعائية

MENAFN - Youm7) طرحت شركة فينومينا المنتجة لمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، البوسترات الدعائية لأبطال المسلسل، حيث تصدر كل ممثل بوستر بمفرده، بجانب طرح الشركة للبوستر الدعائى الجماعى، والذى تصدرته غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولى، وأحمد ماهر، وسيمون.

عماد صفوتسامية عاطفمجدى بدرسيف الدربىمحمد صلاح

وجاءت البوسترات الدعائية الفردية للفنانون، ميار الغيطى، منال سلامة، محد على رزق، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، عادية فهمى، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، بسام، محمد التيتى، وعدد كبير من الفنانين.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان .

ريم المصرىصفاء جلالعايدة فهمىعزوز عادلكريم محجوب

وجاءت البوسترات الدعائية الفردية للفنانون، ميار الغيطى، منال سلامة، محد على رزق، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، عادية فهمى، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، بسام، محمد التيتى، وعدد كبير من الفنانين.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان .

رياض الخولىأحمد جمال سعيدأحمد ماجدمحمد نجاتى