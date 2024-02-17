عبد العزيز مخيون: أحببت التعاون مع ياسر جلال فى جودر والصيد هوايتى

(MENAFN
- Youm7) قال الفنان عبد العزيز مخيون خلال لقائه بتليفزيون اليوم السابع مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن علي الكشوطي: أشارك في الموسم الرمضاني في حكاية "جودر" من مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بطولة ياسر جلال وإخراج إسلام خيري، والحقيقة إنني أحببت التعاون مع ياسر جلال وكذلك مع المخرج ووجدت الراحة معهما، ونص ألف ليلة وليلة معروف فهو من التراث فالمهم في هذا العمل هو الإخراج والتمثيل والمؤثرات البصرية، كما أنني أشارك في عملين آخرين وأحاول دائمًا تنسيق الوقت في التصوير، وهوايتي المفضلة هي الصيد فهو من يغسلني من متاعب الحياة.
وكانت قد طرحت منصة Watch it الرقمية برومو تشويقيا لـ مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتصدر مؤخرًا ياسر جلال البوستر وكشف الملصق الدعائى عن شخصية "جودر" إحدى الشخصيات التي يقدمها ياسر في أحداث المسلسل.
مسلسل "ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .
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