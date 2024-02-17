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عبد العزيز مخيون: أحببت التعاون مع ياسر جلال فى جودر والصيد هوايتى

2/17/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Youm7) قال الفنان عبد العزيز مخيون خلال لقائه بتليفزيون اليوم السابع مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن علي الكشوطي: أشارك في الموسم الرمضاني في حكاية "جودر" من مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بطولة ياسر جلال وإخراج إسلام خيري، والحقيقة إنني أحببت التعاون مع ياسر جلال وكذلك مع المخرج ووجدت الراحة معهما، ونص ألف ليلة وليلة معروف فهو من التراث فالمهم في هذا العمل هو الإخراج والتمثيل والمؤثرات البصرية، كما أنني أشارك في عملين آخرين وأحاول دائمًا تنسيق الوقت في التصوير، وهوايتي المفضلة هي الصيد فهو من يغسلني من متاعب الحياة.







وكانت قد طرحت منصة Watch it الرقمية برومو تشويقيا لـ مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتصدر مؤخرًا ياسر جلال البوستر وكشف الملصق الدعائى عن شخصية "جودر" إحدى الشخصيات التي يقدمها ياسر في أحداث المسلسل.



مسلسل "ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .












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