هاتشيكو المصري.. كواليس الصور المؤثرة لكلب يرقد أمام قبر صاحبه

(MENAFN
- Youm7) "سأنتظرك.. بغض النظر عن الوقت الذي سأستغرقه".. عبارة مؤثرة تصدرت الملصق الترويجي للفيلم الصيني "هاتشيكو" الذي أنتج عام 2023 ليكون ثالث الأفلام التي تجسد قصة الوفاء الأسطورية لكلب انتظر صديقه الراحل 10 سنوات في نفس المكان رغم وفاته.
هذه العبارة أيضًا يمكن أن تختصر قصة حدثت مؤخرًا في مصر، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيلها بالكثير من التأثر والإشادة بوفاء الكلب.
لقطة من الفيلم
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور مؤثرة لكلب "جولدن ريتريفر" راقد داخل أحد المقابر أمام قبر بعينه، قالت القصة المتداولة مع الصور إن الكلب ظهر في هذا المكان بعد وفاة صاحبه وأنه يرفض الأكل أو الشرب أو الانتقال من أمام المثوى الأخير لصاحبه، في قصة قريبة جدًا من قصة الكلب الشهير في القصة اليابانية.
الصورة المتداولة لقصة الكلب
بعد انتشار الصور تمكن أحد منقذي الحيوانات من الوصول إلى الكلب في محاولة لمنح القصة نهاية سعيدة، ونقله إلى أحد ملاجئ الحيوانات الألفية أملاً في أن يجد صديق جديد يخفف عنه حزن فقدان صديقه الراحل. و"اليوم السابع" تواصل مع منقذ الحيوانات جورج ضيف لمعرفة تفاصيل القصة.
منقذ الحيوانات جورج ضيف مع الكلب
"بشتغل في إنقاذ الحيوانات من 3 سنين ودي أكثر حالة أثرت فيا" هكذا علق "جورج" على قصة الكلب التي شرح تفاصيلها لـ"اليوم السابع" قائلاً: القصة بدأت حين شاهدت فتاة الكلب في مقابر على طريق باسوس بشبرا الخيمة، ولاحظت أنه من نوع "جولدن ريتريفر" أي أنه ليس كلب ضال ، ولاحظت الطوق في رقبته فظنت أنه ربما كلب مفقود ضاع من أصحابه، التقطت صورًا للكلب ورفعتها على أحد مجموعات الإنقاذ وحددت مكانه، وهنا بدأت رحلة البحث عن الكلب.
الكلب أمام القبر
تابع جورج: أنا أعمل في حملة رفق لإنقاذ الحيوانات الأليفة، وحين وصلتنا الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحركنا حتى وصلنا إلى الكلب في المكان المحدد ووجدناه كما كان في الصور لم يغادره، وسألنا حارس المقابر عن قصته فقال إنه ظهر فجأة بالمكان منذ أيام بعد دفن الرجل الذي يرقد أمام مقبرته، وأن الكلب يبدو حزينًا لأنه لا يشعر بأي شيء يدور حوله ولا يهتم بالأكل أو الشرب، هو فقط لا يريد فراق صاحبه.
الكلب في المقابر
اصطحب "جورج" الكلب المكلوم إلى إحدى مؤسسات إنقاذ الحيوانات ليتأكدوا من توفير الرعاية الصحية له، تمهيدًا لعرضه للتبني ليبدأ فصل جديد من قصته في بيت جديد مع صديق جديد.
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