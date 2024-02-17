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هاتشيكو المصري.. كواليس الصور المؤثرة لكلب يرقد أمام قبر صاحبه

2/17/2024 2:27:20 PM
(MENAFN- Youm7) "سأنتظرك.. بغض النظر عن الوقت الذي سأستغرقه".. عبارة مؤثرة تصدرت الملصق الترويجي للفيلم الصيني "هاتشيكو" الذي أنتج عام 2023 ليكون ثالث الأفلام التي تجسد قصة الوفاء الأسطورية لكلب انتظر صديقه الراحل 10 سنوات في نفس المكان رغم وفاته.


هذه العبارة أيضًا يمكن أن تختصر قصة حدثت مؤخرًا في مصر، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيلها بالكثير من التأثر والإشادة بوفاء الكلب.





لقطة من الفيلم



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور مؤثرة لكلب "جولدن ريتريفر" راقد داخل أحد المقابر أمام قبر بعينه، قالت القصة المتداولة مع الصور إن الكلب ظهر في هذا المكان بعد وفاة صاحبه وأنه يرفض الأكل أو الشرب أو الانتقال من أمام المثوى الأخير لصاحبه، في قصة قريبة جدًا من قصة الكلب الشهير في القصة اليابانية.





الصورة المتداولة لقصة الكلب



بعد انتشار الصور تمكن أحد منقذي الحيوانات من الوصول إلى الكلب في محاولة لمنح القصة نهاية سعيدة، ونقله إلى أحد ملاجئ الحيوانات الألفية أملاً في أن يجد صديق جديد يخفف عنه حزن فقدان صديقه الراحل. و"اليوم السابع" تواصل مع منقذ الحيوانات جورج ضيف لمعرفة تفاصيل القصة.





منقذ الحيوانات جورج ضيف مع الكلب



"بشتغل في إنقاذ الحيوانات من 3 سنين ودي أكثر حالة أثرت فيا" هكذا علق "جورج" على قصة الكلب التي شرح تفاصيلها لـ"اليوم السابع" قائلاً: القصة بدأت حين شاهدت فتاة الكلب في مقابر على طريق باسوس بشبرا الخيمة، ولاحظت أنه من نوع "جولدن ريتريفر" أي أنه ليس كلب ضال ، ولاحظت الطوق في رقبته فظنت أنه ربما كلب مفقود ضاع من أصحابه، التقطت صورًا للكلب ورفعتها على أحد مجموعات الإنقاذ وحددت مكانه، وهنا بدأت رحلة البحث عن الكلب.





الكلب أمام القبر




تابع جورج: أنا أعمل في حملة رفق لإنقاذ الحيوانات الأليفة، وحين وصلتنا الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحركنا حتى وصلنا إلى الكلب في المكان المحدد ووجدناه كما كان في الصور لم يغادره، وسألنا حارس المقابر عن قصته فقال إنه ظهر فجأة بالمكان منذ أيام بعد دفن الرجل الذي يرقد أمام مقبرته، وأن الكلب يبدو حزينًا لأنه لا يشعر بأي شيء يدور حوله ولا يهتم بالأكل أو الشرب، هو فقط لا يريد فراق صاحبه.





الكلب في المقابر




اصطحب "جورج" الكلب المكلوم إلى إحدى مؤسسات إنقاذ الحيوانات ليتأكدوا من توفير الرعاية الصحية له، تمهيدًا لعرضه للتبني ليبدأ فصل جديد من قصته في بيت جديد مع صديق جديد.












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