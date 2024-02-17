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موسوعة جينيس تتراجع عن قرارها وتمنح رقما قياسيا للفرنسى صاحب مجسم برج إيفل

2/17/2024 2:27:20 PM
(MENAFN- Youm7) تراجعت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن قرارها برفض منح الرقم القياسي لفرنسي صنع مجسم لبرج إيف من أعواد الثقاب بطول 7.19 مترًا، وقالت إنها أعادت النظر في القرار ووجدت أن رفضه بسبب خرقه أحد قواعد الموسوعة كان "متشددًا"، حسبما ذكر موقع "npr" الأمريكي.



وكان الفرنسي ريتشارد بلود يحلم لسنوات ببناء أطول تمثال من أعواد الثقاب في العالم وقد قام بذلك بالفعل واستغرق في مشروعه الكثير من الوقت، حيث بلغ طول النموذج بمقياس 1:45 7.19 متراً (أطول قليلاً من 23.5 قدماً)، و تطلب الأمر استخدام نحو 8 ملايين أعواد ثقاب لبناء الهيكل المفصل بدقة، ولكن موسوعة جينيس للأرقام القياسية رفضت مشروعه بسبب أن المواد التي استخدمها بلود كانت مختلفة عن أعواد الثقاب العادية التي يمكن شراؤها من المتجر، حيث طلب بلود أعواد ثقاب مصنعة خصيصًا له بدون الطرف القابل للاشتعال في عود الثقاب.





المجسم




احتج بلود على القرار عبر وسائل الإعلام، وقامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ذلك بإحياء الحدث مرة أخرى وقامت بالإعلان عبر موقعها على الإنترنت بأن بلود هو صاحب الرقم القياسي.





يحتج على رفضه من الموسوعة






وأعربت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أسفها للمحنة التي تعرض لها بلود بسبب صعوبة الحصول على شهادة تسجيل الرقم القياسي، وهي الآن تهنئه على هيكله "المثير للإعجاب" حسب وصفها، ولقبه الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
















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