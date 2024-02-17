8 أسباب تجعل المرأة تتركك حتى لو كانت تحبك.. ما تستهونش بيها

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الانفصال في العلاقات العاطفية أمرًا صعبًا ومؤلمًا، وقد يحدث حتى في حالة وجود حب كبير بين الطرفين، وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على عدة أسباب تجعل المرأة تقرر ترك الرجل رغم ارتباطها العميق به وحبها الشديد له، وفقًا لما ذكره موقع "Britght Side".
فتاة وشاب تشعر أنها لا يمكنها الاعتماد عليك
حتى أكثر النساء استقلالية تحتاج إلى الشعور بأنها يمكنها الاعتماد على شريك حياتها والوثوق فيه، سواء في الأمور البسيطة والمهام السهلة، وصولاً إلى الفترات الصعبة مثل
فترات الحمل وفترات الأمومة.
سئمت من تلبية متطلباتك
أن تطلب من المرأة أن تكون دائمًا في حالة جيدة وفي مزاج جيد، وأن تطبخ طعامًا مميزًا، وتقرأ كتبًا ذكية، وأن تكون قادرة على التواصل مع أصدقائك هذه قائمة طويلة من المطالب، ألا تعتقد ذلك؟ إنه أمر متعب حقًا أن تضطر إلى تلبية متطلبات شخص ما باستمرار طوال الوقت.
سئمت من قلة ثقتك بها
الشك المفرط وعدم الثقة والمحاصرة بالأسئلة التي تشبه التحقيقات وإزعاجها طيلة الوقت بالشكوك حول كل تعاملاتها هو طريق مختصر يقود إلى نهاية العلاقة، فهذه
ليست أبدًا
علامة على وجود علاقة صحية.
تصدر لها المشاعر السلبية
عندما تكون حزينا دائمًا وغير موافق على تجربة أشياء جديدة وترفض أي أفكار قد تعرضها عليك فمن الطبيعي أن تشعر شريكة حياتك بالإحباط والكآبة ويأتي الوقت الذي ستتركك فيه.
غير ناضج
عندما تريد زوجتك إنجاب طفل وأنت تريد ترك وظيفتك للخروج مع أصدقائك أو تريد وحدة تحكم ألعاب جديدة وأكبر قطعة من الكعكة فأنت غير ناضج، فالنساء غير مستعدات لإنجاب أطفال مع أشخاص غير ناضحين.
سئمت من العطاء دون الأخذ
إن العطاء دون الحصول على مقابل يعتبر علامة على علاقة غير صحية، لذلك يجب أن يعبر كل طرف عن مشاعره للآخر بالأقوال والأفعال.
لا تريد العيش مع شخص مذبذب
المرأة لا تعتمد على الرجل الذي تبقى خططه معلقة في الهواء دائماً، كما أنه يكون مذبذب ويغير رأيه طوال الوقت.
خططكما المستقبلية مختلفة
حين تكون خططك المستقبلية مختلفة أو تتناقض مع خططها، على سبيل المثال تكون هي تبحث عن عمل خارج البلاد ولكن أنت تخطط أنك لن تنتقل من مدينتك أو بلدك وتتطلع إلى بناء منزل صغير بحديقة جميلة قريبا من والديك، فهذا قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة.
رجل وزوجته
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