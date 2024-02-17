8 أسباب تجعل المرأة تتركك حتى لو كانت تحبك.. ما تستهونش بيها

MENAFN - Youm7) يعتبر الانفصال في العلاقات العاطفية أمرًا صعبًا ومؤلمًا، وقد يحدث حتى في حالة وجود حب كبير بين الطرفين، وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على عدة أسباب تجعل المرأة تقرر ترك الرجل رغم ارتباطها العميق به وحبها الشديد له، وفقًا لما ذكره موقع "Britght Side".

فتاة وشاب تشعر أنها لا يمكنها الاعتماد عليك

حتى أكثر النساء استقلالية تحتاج إلى الشعور بأنها يمكنها الاعتماد على شريك حياتها والوثوق فيه، سواء في الأمور البسيطة والمهام السهلة، وصولاً إلى الفترات الصعبة مثل

فترات الحمل وفترات الأمومة.

سئمت من تلبية متطلباتك

أن تطلب من المرأة أن تكون دائمًا في حالة جيدة وفي مزاج جيد، وأن تطبخ طعامًا مميزًا، وتقرأ كتبًا ذكية، وأن تكون قادرة على التواصل مع أصدقائك هذه قائمة طويلة من المطالب، ألا تعتقد ذلك؟ إنه أمر متعب حقًا أن تضطر إلى تلبية متطلبات شخص ما باستمرار طوال الوقت.

سئمت من قلة ثقتك بها

الشك المفرط وعدم الثقة والمحاصرة بالأسئلة التي تشبه التحقيقات وإزعاجها طيلة الوقت بالشكوك حول كل تعاملاتها هو طريق مختصر يقود إلى نهاية العلاقة، فهذه

ليست أبدًا

علامة على وجود علاقة صحية.

تصدر لها المشاعر السلبية

عندما تكون حزينا دائمًا وغير موافق على تجربة أشياء جديدة وترفض أي أفكار قد تعرضها عليك فمن الطبيعي أن تشعر شريكة حياتك بالإحباط والكآبة ويأتي الوقت الذي ستتركك فيه.

غير ناضج

عندما تريد زوجتك إنجاب طفل وأنت تريد ترك وظيفتك للخروج مع أصدقائك أو تريد وحدة تحكم ألعاب جديدة وأكبر قطعة من الكعكة فأنت غير ناضج، فالنساء غير مستعدات لإنجاب أطفال مع أشخاص غير ناضحين.

سئمت من العطاء دون الأخذ

إن العطاء دون الحصول على مقابل يعتبر علامة على علاقة غير صحية، لذلك يجب أن يعبر كل طرف عن مشاعره للآخر بالأقوال والأفعال.

لا تريد العيش مع شخص مذبذب

المرأة لا تعتمد على الرجل الذي تبقى خططه معلقة في الهواء دائماً، كما أنه يكون مذبذب ويغير رأيه طوال الوقت.

خططكما المستقبلية مختلفة

حين تكون خططك المستقبلية مختلفة أو تتناقض مع خططها، على سبيل المثال تكون هي تبحث عن عمل خارج البلاد ولكن أنت تخطط أنك لن تنتقل من مدينتك أو بلدك وتتطلع إلى بناء منزل صغير بحديقة جميلة قريبا من والديك، فهذا قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة.



رجل وزوجته







