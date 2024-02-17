4 أبراج موهوبة في تنسيق الديكور بطبيعتها.. ذوقها حلو ومش محتاجة مهندس

(MENAFN
- Youm7) تصميم المنازل ووضع تصور للديكور من الصفر هو عملية إبداعية دقيقة تحتاج موهبة خاصة في تحقيق التوازن في المساحة واختيار الألوان والتصميمات بدقة وتناغم شديدين. ولهذا يستعين الكثيرون بمهندسي الديكور من أجل تصميم منازلهم، بينما يتمتع آخرون بموهبة فطرية في الديكور ويمكن الاعتماد على ذوقهم في تصميم منزلهم بشكل مميز وإبداعي، ووفقًا لتقرير موقع "PINKVILLA" فإن مواليد 4 أبراج يتمتعون بهذه الموهبة.
- برج الثور
من المعروف أن مواليد برج الثور يحبون الفخامة، ويتمتع مواليد البرج بتقدير قوي للفن والتصميم والحرفية الدقيقة في الواقع، غالبًا ما يستمتع معظم مواليد برج الثور بإنشاء بيئات مريحة وممتعة من الناحية الجمالية في منازلهم، مع التركيز على المواد عالية الجودة والأناقة الخالدة، وهم يرون أن تأثير تصميم المساكن الجميلة يمتد إلى ما هو أبعد من عالم الجماليات في أذهانهم، فإنه يشكل بشكل عميق الطريقة التي يختبر بها الناس ويتفاعلون مع محيطهم.
- برج الميزان
يتمتع مواليد برج الميزان بإحساس طبيعي بالأناقة والانسجام، مما يجعلهم ماهرين في إنشاء مساحات معيشة جذابة بصريًا إنهم ينجذبون إلى التوازن في التصميم، لهذا السبب، يستمتع مولود برج الميزان في كثير من الأحيان بتنظيم التصميمات الداخلية السريالية التي تعزز الاسترخاء والتواصل الاجتماعي إذا كان لديهم أصدقاء يحبون الترفيه، فإن مواليد برج الميزان هم فقط من يعهد إليهم بتصميم منزل فخم يركز على خلق أجواء جذابة للضيوف.
- برج الأسد
يأمل برج الأسد في الحصول على منزل فخم ومفروش بشكل جيد يعكس شخصيتهم المميزة. ويتمتع مواليد برج الأسد بنهج جريء ومعبر في التصميم، وغالبًا ما يدمج العناصر الفاخرة والألوان النابضة بالحياة في منازلهم.
إنهم يستمتعون بإنشاء مساحات تعكس شخصيتهم ومكانتهم، مع التركيز على العظمة والبذخ.
- برج العذراء
يتمتع مواليد برج العذراء بحرص شديد على التفاصيل وإحساس طبيعي بالتناغم، إنهم يستمتعون بإنشاء مساحات معيشة منظمة ومخططة جيدًا تكون عملية وممتعة من الناحية الجمالية بدءًا من اختيار الألوان والأنسجة والمفروشات وحتى وضع تصور للتخطيطات المكانية والعناصر المعمارية.
MENAFN17022024000132011024ID1107864459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.