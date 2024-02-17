4 أبراج موهوبة في تنسيق الديكور بطبيعتها.. ذوقها حلو ومش محتاجة مهندس

MENAFN - Youm7) تصميم المنازل ووضع تصور للديكور من الصفر هو عملية إبداعية دقيقة تحتاج موهبة خاصة في تحقيق التوازن في المساحة واختيار الألوان والتصميمات بدقة وتناغم شديدين. ولهذا يستعين الكثيرون بمهندسي الديكور من أجل تصميم منازلهم، بينما يتمتع آخرون بموهبة فطرية في الديكور ويمكن الاعتماد على ذوقهم في تصميم منزلهم بشكل مميز وإبداعي، ووفقًا لتقرير موقع "PINKVILLA" فإن مواليد 4 أبراج يتمتعون بهذه الموهبة.







- برج الثور

من المعروف أن مواليد برج الثور يحبون الفخامة، ويتمتع مواليد البرج بتقدير قوي للفن والتصميم والحرفية الدقيقة في الواقع، غالبًا ما يستمتع معظم مواليد برج الثور بإنشاء بيئات مريحة وممتعة من الناحية الجمالية في منازلهم، مع التركيز على المواد عالية الجودة والأناقة الخالدة، وهم يرون أن تأثير تصميم المساكن الجميلة يمتد إلى ما هو أبعد من عالم الجماليات في أذهانهم، فإنه يشكل بشكل عميق الطريقة التي يختبر بها الناس ويتفاعلون مع محيطهم.

- برج الميزان

يتمتع مواليد برج الميزان بإحساس طبيعي بالأناقة والانسجام، مما يجعلهم ماهرين في إنشاء مساحات معيشة جذابة بصريًا إنهم ينجذبون إلى التوازن في التصميم، لهذا السبب، يستمتع مولود برج الميزان في كثير من الأحيان بتنظيم التصميمات الداخلية السريالية التي تعزز الاسترخاء والتواصل الاجتماعي إذا كان لديهم أصدقاء يحبون الترفيه، فإن مواليد برج الميزان هم فقط من يعهد إليهم بتصميم منزل فخم يركز على خلق أجواء جذابة للضيوف.







- برج الأسد

يأمل برج الأسد في الحصول على منزل فخم ومفروش بشكل جيد يعكس شخصيتهم المميزة. ويتمتع مواليد برج الأسد بنهج جريء ومعبر في التصميم، وغالبًا ما يدمج العناصر الفاخرة والألوان النابضة بالحياة في منازلهم.

إنهم يستمتعون بإنشاء مساحات تعكس شخصيتهم ومكانتهم، مع التركيز على العظمة والبذخ.

- برج العذراء

يتمتع مواليد برج العذراء بحرص شديد على التفاصيل وإحساس طبيعي بالتناغم، إنهم يستمتعون بإنشاء مساحات معيشة منظمة ومخططة جيدًا تكون عملية وممتعة من الناحية الجمالية بدءًا من اختيار الألوان والأنسجة والمفروشات وحتى وضع تصور للتخطيطات المكانية والعناصر المعمارية.















