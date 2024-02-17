5 نصائح مهمة لتجنب التجاعيد حول العين.. من تمارين الوجه للترطيب

(MENAFN
- Youm7) تهتم الكثير من الفتيات ببشرتهن، وبطرق العناية والخطوات الصحيحة للوصول إلى بشرة نضارة وحيوية، ولكن مع استمرار التعرض للشمس، وتغير تعبيرات الوجه من الضحك أو
الحزن، مع النوم غير الكافي، وعدم اتباع نظام غذائي صحي متوازن، يؤدي إلى ظهور خطوط تعرف بخطوط تجاعيد العي أو تحتهما، وذلك لأن هذه المنطقة يتميز الجلد فيها بأنه أرق جلد واحتوائه على أوعية دموية، تجعله يتأثر سريعا بتلك العوامل. ووفقا لما نشره موقع Healthline
يمكن تجنب ظهور التجاعيد حول العين من خلال اتباع عدة خطوات وقائية:
تمارين الوجه
تعتبر تمارين الوجه وجهًا فعالًا لتقوية عضلات الوجه وتحسين مرونة الجلد حول العين. يمكنك محاولة تمارين بسيطة مثل رفع حاجبيك، وعمل تدليك بسيط لمنطقة العين بأطراف أصابعك. يمكنك البحث عن تمارين الوجه المناسبة وممارستها بانتظام لتعزيز مظهر الجلد حول العين.
ترطيب جيد
يعد الترطيب الجيد للجلد حول العين أمرًا هامًا للوقاية من ظهور التجاعيد. استخدم مرطب خاص بمنطقة العين يحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك. قم بتطبيق المرطب بلطف على الجلد المحيط بالعين صباحًا ومساءً، وتأكد من تجنب الفرك القوي للمنطقة الحساسة.
تجنب التعرض للشمس
تعد أشعة الشمس الضارة أحد أسباب تسريع ظهور التجاعيد حول العين. لذا، يجب عليك حماية عينيك من أشعة الشمس بارتداء نظارة شمسية واستخدام واقي شمسي بعامل حماية (SPF) عالي عند الخروج في فترات النهار الحارة والمشمسة.
تناول نظام غذائي متوازن
الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن
ترتبط ببقاء البشرة والجسد صحي وحيوي، لذلك الحرص على تناول الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه، مع شرب كثيرا من المياه.
النوم الكافي
النوم الجيد والكافي يلعب دورًا هامًا في صحة الجلد ومظهره. يعتبر النوم الجيد فترة استراحة للبشرة وتجديد خلاياها. حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم في الليل، ونام على وسادة مريحة وناعمة لتجنب ظهور خطوط الوسادة على وجهك.
استعمال العلاجات للعينين
يمكن استخدام علاجات طبيعية للحفاظ على مرونة المنطقة حول العين مثل جل الصبار حيث يعمل على إضافة الكولاجين الطبيعي عند وضعه على الجلد، ويقلل من علامات وخيوط التجاعيد، أو استعمال غسول الهيالورنيك، حيث يعمل على زيادة الرطوبة والمرونة للجلد، وتجنب ظهور علامات التجاعيد حول العينين.
MENAFN17022024000132011024ID1107864458
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.