Sunday, 18 February 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أيمن الجميل: الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز التحديات.. والقطاع الخاص عليه مسئولية اجتماعية

2/17/2024 2:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز الأزمات الحالية الناتجة عن موجات التضخم المتتالية وتأثيرات الحروب والنزاعات التى تحدث فى العالم ، وذلك بفضل التنوع الكبير الذى يمتاز به الاقتصاد الوطنى ، والتحركات العاجلة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للعمل على تعظيم القطاعات الإنتاجية وتطويرها بسرعة لمضاعفة الإنتاج فى جميع المجالات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يمثله من تكاليف مضاعفة الآن بسبب ارتفاع أسعار الشحن والنقل وتراجع كميات المعروض من السلع الرئيسية وارتفاع سعر الطاقة فى العالم كله



وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية"، أن المواطن المصرى الذى يبحث عن السلعة سواء كانت مواد غذائية أو قطع غيار سيارات أو منتجات وقود ، ويجد هذه السلع موجودة وإن بارتفاع كبير فى الأسعار ، يجب أن يعلم أن وجود السلعة فى هذا التوقيت الحرج هو نجاح لمجموعة عناصر عاملة فى الدولة وفى القطاع الخاص أيضا ، تسعى للتغلب على كل التحديات، لتحقق وجود السلع فى الأسواق ، لأن موجات التضخم والنزاعات المتوالية فى العالم أثرت بشكل سلبى على حرية تداول السلع ودفعت كثير من الدول لمنع الصادرات فى سلع بعينها بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن التى باتت مضاعفة بفعل تهديدات الحروب على طرق ومسارات الشحن الرئيسية



وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص فى هذا التوقيت الحرج، ضرورة حتمية للمشاركة فى عملية التنمية وخدمة المجتمع المحلى وتأكيد روح التكافل الاجتماعى خاصة، ونحن نشهد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتتابع موجات التضخم العالمية وتأثرنا بها وكذلك اندلاع حرب غزة وانتشار الحروب من حولنا الأمر الذى يؤثر بالقطع على سلاسل الإمداد وخطوط النقل وعلى معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أهمية مساندة ومشاركة القطاع الخاص بقوة لجهود الدولة المصرية فى التخفيف على المواطنين والفئات الأكثر احتياجا وتوجهها بإجراءات متتابعة لخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة موجات التضخم العالمى.



وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص قد شهدت ارتفاعا خلال السنوات العشر الماضية مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وكذلك إنشاء صندوق تحيا مصر وإطلاق العشرات من المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا ودعم كبار السن والمرأة المعيلة والأطفال المتسربين من التعليم والأطفال الذين يعانون من أمراض التقزم وسوء التغذية وكذلك ذوى الهمم ومرضى الأمراض المزمنة، داعيا الشركات الخاصة ورجال الأعمال إلى الانضواء فى المشروعات التكافلية التى يطلقها تحالف العمل الأهلى التنموى ، لتأكيد روح التعاون والتكافل فى المجتمع مع حلول شهر رمضان المبارك


















MENAFN17022024000132011024ID1107864456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث