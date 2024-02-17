وزير قطاع الأعمال: التوجه للاقتصاد الأخضر يتم من خلال الشركات التابعة

MENAFN - Youm7) ترأس الدكتور محمود عصمتوزير قطاع الأعمال العام ، اليوم السبت، جلستين بعنوان "الاستثمار الصناعى والتصدير.. أوان الانطلاق" و"قطاع الأعمال العام.. الحصاد وفرص الشراكة"، بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية والأدوية والتشييد والتعمير والغزل والنسيج والنصر للسيارات.

‎أكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة تعمل على استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة فى نطاق عمل شركاتها التابعة، مشيرا إلى تغير الفكر والتحول من البحث والاستخراج إلى عمليات تصنيعية لتنمية تلك الثروات من خلال صناعات تحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتحقيق مضافة لدعم الاقتصاد القومى.

و‎أضاف الدكتور عصمت أن التوجه العام نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة يتم العمل فى هذا الإطار من خلال الشركات التابعة وهناك عدد من المشروعات فى هذا المجال، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد للأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء فى نجع حمادى، ومشروع إنتاج المركبات الصديقة للبيئة بشركة النصر لصناعة للسيارات وذلك من خلال طرازات وأحجام مختلفة من المركبات.

‎أوضح الدكتور محمود عصمت أن كل ما تحقق من نتائج أعمال وما تشهده الشركات التابعة من تطور ونمو فى الأداء جاء نتيجة العمل وفق منظومة متكاملة وخطة عمل واضحة، وتم إعداد استراتيجية لكل شركة قابضة وتم مناقشتها مع قيادات تلك الشركات، مؤكدا الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادى بين الشركات القابضة وكذلك بين الشركات التابعة والشقيقة.

‎تخلل الجلستين نقاش مفتوح بين الدكتور محمود عصمت والحضور من رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين ونواب البرلمان، واستمع إلى الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة مستعرضا استراتيجية عمل الوزارة والخطة الشاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة.