إعادة تشغيل مصانع الحرير الصناعى بعد 10 سنوات من التوقف.. صور

MENAFN - Youm7) بعد نحو 10 سنوات من التوقف نجحت جهود مجلس إدارة شركة الحرير الصناعى، بقيادة المهندس أحمد حسن العضو المنتدب الرئيس التنفيذى فى إعادة تشغيل المصانع بعد إجراء الإصلاحات اللازمة، وسط اقبال غير مسبوق على منتج الشركة سواء محليا أو للتصدير.

ونجحت الإدارة الجديدة للشركة فى انتشالها من التصفية إلى الإنتاج مجددا فى سبيل استعادة مجدها لا سيما أن هناك اقبال غير مسبوق على منتجاتها كواحدة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وكان الدكتور محمود عصمت

وزير قطاع الاعمال العام

وضع ثقته فى المهندس احمد حسن لقيادة الشركة وتحدى كافة المصاعب والتحديات لتشغيلها وإصلاح خطوط الإنتاج، ووضعها على خريطة الإنتاج مع التركيز على التصدير كهدف قومى خلال المحلة المقبلة، كما سبق وتفقد وزير قطاع الأعمال العام، مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفرالدوار محافظة البحيرة، والتى تعمل فى إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطنى والصوفى الذى يتم استيراده من الخارج وأهمية المنتج للصناعة علما بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات وأنه لا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط.

















وزير قطاع الاعمال مع العضو المنتدب الرئيس التنفيذى









استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة في توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه ، والموعد المبدئي للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى بدا بالفعل ثم

يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.









قام الدكتور عصمت بجولة موسعة داخل الشركة برفقة المهندس أحمد حسن وعدد من قيادات الشركة تفقد خلالها الأقسام والوحدات الإنتاجية، تمهيدا لإعادة التشغيل وشملت الجولة مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذى سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.















أكد الدكتور محمود عصمت أن إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.

جدير بالذكر أن شركة مصر للحرير الصناعي في عام 1946 وتعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.



